นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม ก.น.บ.ครั้งแรก ย้ำทำงบยึดหลักคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อน รับมือสถานการณ์โลก บอกโครงการที่จำเป็น-สร้างรายได้ ขอสนับสนุนงบประมาณได้
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 23 เม.ย.2569 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายกฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก ขอให้ทุกคนตระหนักว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกำหนดทิศทางการทำงานเชิงพื้นที่ของประเทศในช่วงเวลาที่มีความท้าทายของสถานการณ์ต่างๆ ที่ประเทศของเราได้รับผลกระทบ
ทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และความขัดแย้ง โดยเฉพาะด้านพลังงาน ต้องถือว่าเราได้รับผลกระทบในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย จึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณ ต้องมุ่งเน้นความจำเป็น ลดความซ้ำซ้อน และใช้ทรัพยากรทุกชนิดให้คุ้มค่ามากที่สุด
ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ขอให้พิจารณาปรับบทบาทการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หลีกเลี่ยงโครงการที่มีลักษณะซ้ำซ้อน ขณะเดียวกัน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สามารถชี้เป้าโครงการที่มีความจำเป็นในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง และกรมต่างๆ ตามแผนงานได้ โดยขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์เป็นสำคัญ
นายกฯ กล่าวว่า สำหรับการจัดทำงบประมาณปี 2570 ที่เราจะพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการในวันนี้ เน้นย้ำว่าต้องยึดหลักการลดความซ้ำซ้อนควบคู่กับการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การสร้างงานสร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจ
“พูดง่ายๆว่าอะไรที่ดี และจะเป็นฐานในการเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนและประเทศ ก็ควรทำต่อไป อะไรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ขอให้ทบทวนด้วยความรอบคอบ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อให้การพัฒนาเชิงพื้นที่มีความเข้มแข็ง สามารถรองรับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบบูรณาการ เราจะมาร่วมกันวางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างสูงสุด” นายกฯ กล่าว