‘อิ๊งค์’ นำครอบครัวชินวัตร-ลูกหลาน เข้าเยี่ยม ทักษิณ ใกล้ชิด กิจกรรมสงกรานต์ปี 69 โดยเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 57 นับถอยหลังก่อนพักโทษเพียง 18 วัน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 เม.ย.2569 ที่เรือนจำกลางคลองเปรม สมาชิกครอบครัวชินวัตร ซึ่งเป็นลูกหลานของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี รวม 10 ราย ประกอบด้วย นายพานทองแท้ ชินวัตร พร้อมบุตร 2 ราย น.ส.พินทองทา คุณากรวงศ์ ชินวัตร พร้อมบุตร 3 ราย และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมบุตร 2 ราย เดินทางเข้าเยี่ยมใกล้ชิดนายทักษิณ ภายในเรือนจำ
ภายใต้กิจกรรมทดแทนสงกรานต์ 2569 ชื่อ “เยี่ยมญาติใกล้ชิด สาดความรักให้กันวันปีใหม่ไทย” ถือเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 57 โดยปัจจุบันนายทักษิณถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลา 7 เดือน กับอีก 14 วัน และเหลือระยะเวลาถอยหลังก่อนพักโทษคุมประพฤติอีกเพียง 18 วันเท่านั้น
สำหรับบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ครอบครัวของนายทักษิณ ทั้งหมดเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถคันแรกเป็นของครอบครัว น.ส.แพทองธาร ที่เดินจูงมือ ด.ญ.ธิธาร สุขสวัสดิ์ หรือน้องธิธาร และด.ช.พฤจ์ธาษิณ สุขสวัสดิ์ หรือน้องธาษิณ
ตามมาด้วยรถของ น.ส.พินทองทา คุณากรวงศ์ ชินวัตร หรือเอม ที่จูงมือบุตรสาวฝาแฝด ด.ญ.พิณธารา หรือน้องเอมิ และด.ญ.พิณนารา หรือน้องนานิ พร้อมบุตรชายคนเล็ก ด.ช.ชินวาคิน หรือน้องวาคิน
ปิดท้ายด้วยรถของ นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือโอ๊ค ที่จูงมือบุตรสาวและบุตรชายฝาแฝด คือน้องโทนี่และน้องทีน่า มาด้วย โดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดลำลองสุภาพ มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และเดินประคองโอบกอดกันเข้าไปด้านในพื้นที่เรือนจำพร้อมกับนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ซึ่งการเข้าเยี่ยมครั้งนี้มีเพียงบุตรและหลานตามรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 10 คน
ต่อมาเวลา 10.35 น. ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าเยี่ยม ครอบครัวชินวัตรและบุตรหลาน เดินออกมาจากเรือนจำท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว น.ส.แพทองธาร ตอบคำถามสื่อมวลชนสั้นๆ ถึงภาพรวมการเข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้ว่า “โอเคค่ะ”
โดยในภาพรวมวันนี้สมาชิกครอบครัวรวมถึง น.ส.แพทองธาร ไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือพูดคุยถึงประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมกับสื่อมวลชน ก่อนจะพากันขึ้นรถเดินทางออกจากเรือนจำทันที
ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าเยี่ยม อาจมีการพูดคุยถึงประเด็นภายในครอบครัว หรือมีความวิตกกังวลในเรื่องสภาพอากาศที่ร้อนจัด เนื่องจากมีบุตรหลานที่เป็นเด็กเล็กเดินทางมาด้วยในครั้งนี้