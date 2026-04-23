นายกฯ บอกรอฟัง เอกนิติ แจงคนละครึ่งพลัส หลังสะพัดรัฐจ่าย 60 ปชช.จ่าย 40 วงเงินได้มากกว่า 2,000 บาทหรือไม่ บอกมอบหมายไปแล้ว

เมื่อเวลา 11.10 น. วันที่ 23 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส ในส่วนของนโยบาย คนละครึ่งพลัส จำนวนเงินจะเป็น 60 : 40 หรือไม่ จำนวนเท่าไหร่ และจะจ่ายกี่เดือนว่า เรื่องนี้ต้องให้ผู้รับผิดชอบคือนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง พูดทีเดียว เพราะตนมอบหมายงานไปแล้ว

เมื่อถามย้ำว่าวงเงินที่จะได้มากกว่า 2,000 บาทใช่หรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะ ก่อนกล่าวว่า “มอบหมายหมายงานไปแล้ว”

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