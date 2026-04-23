สุรเดช ไทยสร้างไทย ชี้ขยายเพดานหนี้ไม่ใช่คำตอบ เสนอโมเดลใหม่ปลดล็อกเงินลงทุนภูมิภาค แก้จน-ดันตลาดทุน-เพิ่ม GDP
วันที่ 23 เม.ย.2569 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองหัวหน้าพรรคและประธานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) กล่าวถึงกระแสการพิจารณาขยายเพดานหนี้สาธารณะของประเทศไทยจากระดับร้อยละ 70 ไปสู่ร้อยละ 75 เพื่อเปิดทางให้รัฐสามารถกู้เงินเพิ่มอีกหลายแสนล้านบาทโดยมองว่าแนวคิดดังกล่าวกำลังถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพและความยั่งยืนในระยะยาว
นายสุรเดช มองว่าการกู้เงินในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในลักษณะการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นผ่านระบบงบประมาณแบบเดิม ซึ่งไม่สามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง และยังทำให้เม็ดเงินจำนวนมากไม่ได้กระจายลงสู่ภูมิภาค
“ประเทศไทยเคยมีเพดานหนี้ที่ 60% ก่อนจะขยับเป็น 70% ในช่วงโควิด วันนี้กำลังจะเต็มเพดานอีกครั้ง และกำลังพูดถึงการขยายเป็น 75% เพื่อกู้เงินเพิ่ม แต่คำถามคือ เราจะกู้ไปทำอะไร และได้ผลลัพธ์คุ้มค่าหรือไม่” นายสุรเดชกล่าว
รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่าแม้การขยายเพดานหนี้จะทำให้รัฐสามารถกู้เงินเพิ่มได้อีกประมาณ 500,000 ล้านบาทหรืออาจสูงกว่านั้นแต่หากยังใช้กลไกเดิม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยก็จะยังไม่เปลี่ยนและปัญหาความเหลื่อมล้ำก็จะยังคงอยู่
นายสุรเดช จึงเสนอแนวทางใหม่ในลักษณะ โมเดล 3 in 1 ซึ่งมุ่งสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในหลายมิติพร้อมกัน โดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้เงินเพิ่มเติมของรัฐ โมเดลดังกล่าวเป็นการนำโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วมาพัฒนาให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ในระดับพื้นที่ โดยรัฐทำหน้าที่ สนับสนุนเชิงโครงสร้าง เช่น การใช้ที่ดินของรัฐและการร่วมลงทุนผ่านสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้โครงการสามารถระดมทุนจากภายนอกได้
แนวคิดนี้ไม่ใช่การใช้งบประมาณแบบเดิม แต่เป็นการใช้บทบาทของรัฐในการปลดล็อกเงินลงทุนจากภายนอกให้ไหลลงสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค
นายสุรเดช อธิบายว่า โมเดลดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างโอกาสให้ประชาชนรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการลงทุน การเพิ่มสินทรัพย์ใหม่ให้ตลาดทุน และการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัดให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ ข้อเสนอมีแผนเริ่มต้นจากจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่องภายใน 1 ปี ก่อนขยายไปยังจังหวัดขนาดใหญ่อื่นๆ อีกประมาณ 10 จังหวัดภายใน 2 ปีเพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
“ถ้าเรายังใช้วิธีเดิม เงินก็จะวนอยู่ในระบบเดิม แต่ถ้าเราเปิดโมเดลใหม่ เม็ดเงินจะลงไปสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จริงๆ และทำให้แต่ละจังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเอง” นายสุรเดชกล่าว
ขณะเดียวกันยังย้ำด้วยว่า ประเทศไทยอาจไม่จำเป็นต้องเลือกเพียงการกู้เงินหรือไม่กู้เงิน แต่ควรเปิดโอกาสให้มีการทดลองแนวทางใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะโมเดลที่สามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้โดยไม่เพิ่มภาระหนี้ในระยะยาว