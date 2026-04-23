ดีเดย์ 27 เม.ย. สว.ควักกระเป๋าจ่ายค่าอาหารเอง เผยวุฒิสภา เตรียมรัดเข็มขัดงบประมาณปี 70 หั่นงบเดินทางไปประชุม-เยือนต่างประเทศ
วันที่ 23 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย.
โดยมีมติให้บรรจุวาระในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ภายหลังสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ
ในการจัดทำคำของบประมาณปี 2570 ได้มีการปรับลดรายจ่าย โดยตัดงบประมาณในส่วนค่าเดินทางไปประชุมทวิภาคีและการเยือนต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ รวมถึงค่าอาหารเลี้ยงรับรองสว.ในช่วงสมัยประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ที่ประชุมยังมีมติทบทวนแนวทางการจัดอาหารกลางวันให้ สว. โดยมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดหาร้านอาหารมาให้บริการภายในห้องอาหารสมาชิก ชั้น 2 ของอาคารรัฐสภา เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.2569 เป็นต้นไป แต่ให้สว. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
นอกจากนี้ยังพิจารณาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาที่สำคัญอื่น ๆ อาทิ การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ 2 ฉบับ ได้แก่ รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรายงานการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
รวมถึงเตรียมตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 ราย