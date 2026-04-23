“วันนอร์” ขอบคุณ นายกฯ เกาะติดคดีลอบยิง สส.กมลศักดิ์ จนจับผู้ต้องหาได้ครบ 5 คน จี้ ลากตัวผู้บงการ เชื่อมั่นไม่มีตัดตอนคดี
เมื่อเวลา 14.35 น. วันที่ 23 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ กล่าวก่อนเข้าพบนายกรัฐมนตรีว่า ขอบคุณนายกฯที่ลงไปในพื้นที่ภาคใต้ และได้ไปกำชับเรื่องคดีของนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ซึ่งในที่สุดสามารถจับผู้ต้องหาที่ตำรวจออกหมายจับทั้ง 5 คนได้แล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย.
ต่อไปนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนรายละเอียดกันต่อไป เพื่อให้ทราบว่าผู้บงการหรือผู้จ้างวานคือใคร เพราะนายกมลศักดิ์ไม่ได้รู้จักกับผู้ต้องหาที่ถูกจับทั้ง 5 คนเลย ฉะนั้น จะต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลัง ว่าจ้าง หรือเป็นผู้บงการ คงต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนต่อไป
เรื่องคดีนี้ในฐานะที่ตนเป็นประชาชน และเป็นอดีตสส. ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่าย ตั้งแต่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสที่เกิดเหตุ และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
ที่สำคัญที่สุด คือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้มอบหมายให้นายตำรวจมือดี คือ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ไปควบคุมคดีนี้เอง จนกระทั่งสามารถจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดครบทั้ง 5 คนแล้ว และได้หลักฐาน เช่น รถที่ถูกชำแหละออกไป หรือปืนที่ก่อเหตุ รวมถึงพยานต่างๆ ค่อนข้างจะครบถ้วน
ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้มีการระบุถึงสาเหตุในการยิงนายกมลศักดิ์หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องสอบต่อไป แต่ตนคิดว่าคงไม่ยากแล้ว เพราะทางตำรวจได้หลักฐานครบ ซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ตนชื่นชมมากที่ทำงานได้รวดเร็วและได้พยานหลักฐานทั้งหมดแล้ว และมีการรับสารภาพในเบื้องต้นแล้ว
ที่ต้องทำงานต่อไป คือ ผู้จ้างวาน ผู้บงการคือใคร มูลเหตุจูงใจที่ไปทำเพราะอะไร ถ้าไม่สามารถได้ผู้บงการในคดีนี้จะเป็นภาระหน้าที่ของ กอ.รมน. เพราะเป็นรถของ กอ.รมน. ที่ถูกนำไปใช้ กอ.รมน.ก็จะต้องตอบคำถาม
ส่วนตัวต้องการความเชื่อมั่นว่า ไม่ได้มีมูลเหตุในเรื่องความมั่นคงที่ กอ.รมน. จะไปกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีผู้จ้างวาน และมีบุคคลที่ไปร่วมมือ อาจจะเป็นบุคคลใน กอ.รมน.บางส่วน ไม่เช่นนั้นรถของ กอ.รมน. คงออกไปไม่ได้ ตรงนี้ถ้าเคลียร์กันหมด สามารถจับผู้บงการได้ทั้งหมด เรื่องก็จะจบด้วยดี ประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานของรัฐ
เมื่อถามว่า เมื่อเรื่องนี้เคลียร์แล้วจะทำให้ลดความตึงเครียดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้หรือไม่ เพราะล่าสุดแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางเข้าพบจุฬาราชมนตรี นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า มันคนละประเด็นกัน เรื่องของผู้ต้องหาในคดียิงนายกมลศักดิ์เป็นเรื่องหนึ่ง เรื่องของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ไปพูดอะไรที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดในสมาคมหรือองค์กรของปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือตาดีกา
ขณะนี้นายกฯ ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเข้าไปดำเนินการหาข้อเท็จจริงและแก้ไข เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องของการศึกษาของพื้นที่ เป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม หากไม่ได้รับการแก้ไขที่ดี ปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวก็จะกระทบไปหมด ทุกคนต้องร่วมมือกัน เพราะเราจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เมื่อถามว่า เชื่อมั่นว่าคดีนี้จะไม่มีการตัดตอนใช่หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า คดีของนายกมลศักดิ์ ตนก็เชื่อมั่น เพราะเขามีการทำงานที่เข้มแข็งตั้งแต่ต้น อาจจะชี้แจงไม่ได้มาก เพราะคดียังไม่สิ้นสุด ยังจับต้องตัวผู้ต้องหาไม่ครบ แต่ตำรวจก็ทำงาน เก็บเอกสาร หลักฐาน จนสามารถจับตัวบุคคลได้หมด
ต้องขอบคุณนายกฯ ที่กำชับว่า เรื่องนี้ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ไม่ว่าใครจะกระทำความผิดก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือละเว้นได้ ตนคิดว่าตรงนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องและดีมาก และในฐานะที่รัฐบาลเป็นผู้รักษากฎหมายจะต้องให้กฎหมายใช้กับทุกคน ทุกหน่วยงาน ซึ่งตนดีใจที่เห็นความตั้งใจของนายกฯ ในการทำงานครั้งนี้และหลายๆ เรื่อง ความจริงขณะนี้เราอยู่ในยุคที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย