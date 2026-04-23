วันนอร์ ย้ำแก้ไฟใต้ต้องร่วมมือทุกฝ่าย เชื่อมาเลเซียพร้อมจับมือพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ชูธงเร่งปราบยาเสพติด สร้างความเชื่อมั่นเพื่อนบ้าน

เมื่อเวลา 14.35 น. วันที่ 23 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนมาเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานตัว และรับนโยบายจากนายกฯ รวมถึงขอบคุณนายกฯที่ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อถามว่าจะใช้ประสบการณ์มาให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อย่างไร นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ตนคนเดียว ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ สส.ในพื้นที่ รวมถึงทุกหน่วยงาน ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะ ศอ.บต. ซึ่งตนมีหน้าที่ช่วยพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ หากยังไม่สงบหรือไม่มีความปลอดภัย การพัฒนาก็จะยาก ใครจะไปลงทุนหรือท่องเที่ยว

เราจะต้องปฏิบัติตามพระราชปณิธานและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และนายกฯ ได้เน้นย้ำว่าจะต้องปฏิบัติตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งไว้ คือต้องเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้

เมื่อถามว่าที่ประชุม สมช. ระบุว่าจะดึงประเทศมาเลเซีย มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า มาเลเซียเป็นเพื่อนบ้านและไม่ค่อยมีปัญหา เขาพร้อมจะให้ความร่วมมือ หากเราขอช่วยเหลือ

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า สิ่งที่เขาปรารภมาอย่างหนึ่ง ซึ่งนายกฯ ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ และเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ระบาดไปทั่ว และกำลังจะขยายตัวไปมาเลเซีย จึงอยากให้มีความมั่นใจว่า จะไม่ให้ยาเสพติดไหลไปสู่มาเลเซีย เพราะจะเป็นปัญหาของประเทศเขาต่อไป

ตนคิดว่าปัญหาที่สำคัญของรัฐบาลนี้ คือต้องแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ เพราะทำลายทั้งประชาชนและเศรษฐกิจ ส่งผลถึงความไม่เชื่อมั่นของประเทศเพื่อนบ้าน

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