ทวี จี้สางปมรถ กอ.รมน. หวังสาวถึงผู้บงการ ลอบยิง สส.กมลศักดิ์ ชี้หลักฐานโยงเจ้าหน้าที่ มีการเอารถไปเปลี่ยนฟิล์ม ใช้ศาลากลางเก่า เคลียร์ทางหลบหนี
วันที่ 23 เม.ย. 2569 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวถึงกรณีจับกุม ร.อ.วิโรจน์ ทีมสังหารคนสุดท้ายที่ก่อเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ว่า ต้องขอบคุณนายกฯ ที่ให้ความสำคัญ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ติดตามจับกุมคนร้ายได้ สำหรับพรรคประชาชาติ ได้ตั้งกรรมการขึ้นมา เพราะถือว่านายกมลศักดิ์เป็นผู้เสียหายในคดีอาญา
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า คดีนี้เห็นได้ว่ามีการสั่งการเป็นทอดๆ ทั้งการสั่งการ มีชุดติดตาม การไปชำแหละรถหลังเกิดเหตุ ซึ่งต้องรอดูผลการสอบสวนร.อ.วิโรจน์
เมื่อถามว่ากังวลว่าจะมีการตัดตอนไม่ถึงผู้บงการหรือไม่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ในการสอบสวนต้องแสวงหาข้อเท็จจริง แล้วรวบรวมหลักฐาน ทางพรรคก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมา หลังจากนี้จะเป็นโอกาสและสิ่งท้าทายในการแก้ปัญหา ถ้าสามารถสืบสาวถึงผู้บงการได้ ซึ่งหลักฐานเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ลงมือ และรถที่ใช้ก่อเหตุ นอกจากนี้ยังมีคำให้การที่ให้ไว้กับครอบครัวที่มากกว่าที่ให้กับตำรวจ
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า หากนายกมลศักดิ์ไม่พอใจผลการสอบสวน ก็สามารถเป็นโจทก์ยื่นฟ้องเองได้ ขั้นตอนจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องสืบสวนต่อไป แต่เท่าที่ทราบข้อมูล พบว่านอกจากยืมรถกอ.รมน.มาก่อเหตุ ยังเอาไปเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์ ก็ต้องไปดูด้วย รวมทั้งข้อมูลการใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ ก็ต้องขอข้อมูลจากผู้ให้บริการมาประกอบด้วย
พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีข้อมูลลับที่นายกมลศักดิ์ให้ไว้ว่ามีการเตรียมการสำหรับการก่อเหตุ ซึ่งเชื่อว่าสุดท้ายไม่มีใครปกปิด ไม่เช่นนั้นก็จะนำไปสู่ความหวาดระแวง และนำไปสู่การกระทำที่นอกเหนือกระบวนการยุติธรรม
“5 คนที่จับได้ เขารับจ้าง ส่วนสาเหตุเรื่องอะไร แต่คนจ้างวานเป็นใครก็ต้องสืบหา แต่ใช้รถราชการ มีการใช้ศาลากลางหลังเก่า มีการเตรียมอำนวยความสะดวกในการหลบหนี ต้องรอดูว่าใครเป็นผู้บงการ”
“ที่บอกว่าไม่พอใจที่นายกมลศักดิ์เป็นทนายให้กับผู้ก่อความไม่สงบนั้น จริงๆ แล้วพ่อกมลศักดิ์ เป็นข้าราชการ น้องก็เป็นปลัด เรื่องภาคใต้ เรื่องการข่าวเป็นเรื่องจริงของคนโกหก เป็นเรื่องโกหกของคนจริง จัดให้บางคนกลายเป็นข้าศึกศัตรู ซึ่งอันตรายมาก” พ.ต.อ.ทวี กล่าว