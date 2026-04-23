สส.กมลศักดิ์ มั่นใจข้อมูลส่งให้ตำรวจ สาวถึงตัวผู้บงการฆ่าได้แน่ เผยปมหลักฐานลบเบอร์โทร ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
วันที่ 23 เม.ย.2569 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ เปิดใจหลังตำรวจจับกุม ร.อ.วิโรจน์ ผู้ต้องหาในคดีพยายามฆ่าว่า ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าพยานหลักฐานและข้อมูลที่ส่งมอบให้ตำรวจนั้น จะสามารถขยายผลไปถึงตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังได้ พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความสัมพันธ์ผ่านข้อมูลการสื่อสารเชิงลึก เพื่อความเป็นธรรมและมาตรฐานในการสืบสวนสอบสวน
นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้เห็นข่าวผู้ต้องหาโดนจับที่ จ.กาญจนบุรี ในส่วนของหมายจับและการจับกุม ถือว่าพอใจระดับหนึ่ง แต่ในส่วนของที่เราต้องดำเนินการต่อ ฝากตำรวจทำงานต่อไปในส่วนของผู้บงการว่า ในตอนแรกก่อนที่จะจับผู้ต้องหาได้ ตนให้สัมภาษณ์ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นผู้บงการ การที่จับกุม ร.อ.วิโรจน์มีการให้ข่าวว่าผู้ต้องหาให้การลักษณะไปที่นายสมพรคนเดียว เหมือนลักษณะว่าไม่รู้ผู้บงการ ตรงนี้กลายเป็นโจทย์สำคัญ
นายกมลศักดิ์ กล่าวว่า “ผมว่าข้อเท็จจริงบางอย่างที่สืบสวนได้ แต่ไม่อยู่ในสำนวน ตอนนี้โดยเฉพาะการตรวจสอบความสัมพันธ์ในทางวิทยาศาสตร์ในทางอากาศ ผมไม่มีข้อมูลใดๆ ที่ได้รับแจ้งจากทางฝ่ายพนักงานสอบสวน เป็นที่มาของผมได้มอบอำนาจให้ทนายความเข้าไปยื่นหนังสือ ตั้งประเด็นให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่ม ในฐานะผมเป็นผู้เสียหาย ผมว่าน่าจะมีการสอบในประเด็นนี้ มีมากถึง 6-7 ประเด็น 1 ในนั้นคือเรื่องของความสัมพันธ์ที่สามารถจะโยงในเรื่องของลบเบอร์โทรศัพท์ ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในสำนวน”
“เราเองมีประสบการณ์ในการทำงานทางใต้ การที่จะเห็นความสำคัญของกลุ่มบุคคล ส่วนหนึ่งมาจากการติดต่อทางโทรศัพท์ทั้งก่อนเกิดเหตุ ไม่เฉพาะหลังเกิดเหตุอย่างเดียว ชี้ให้เห็นหลายอย่าง มาวิเคาระห์แล้วประเมินผล นี่คือหลักการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวน เขาทำกันมาในอดีตที่ผ่านมา อยากให้มีมาตราฐานเดียวกัน”
“นอผมไม่กังวลตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว การตัดตอนเป็นได้หลายทาง ไม่ว่าระหว่างผู้ต้องหาด้วยกัน เขาตัดตอนกันเอง ไม่อยากไปคิดว่าจะมีการตัดตอนหรือไม่ ต้องตามอยู่ไม่สิ้นสุด และผมมีข้อมูลอะไรบางส่วน เมื่อวานไปพบพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลเพิ่มเติม ผมว่าหลังจากให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถที่จะโยงถึงตัวผู้บงการได้ว่าพนักงานสอบสวนจะใช้ต่อหรือไม่ การที่จะสาวถึงตัวบงการใช่ว่าเป็นข้อเท็จจริงจากปากผู้ต้องหา เรื่องการเมืองอย่างเดียว ต้องฟังจากข้อมูลหลายฝ่าย ส่วนหนึ่งมาจากผู้ต้องหาด้วยกัน เรื่องนี้วันนี้ผมเชื่อว่า ถ้าตามพยานหลักฐานตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผมให้ไปกับที่มีอยู่แล้ว จะสามารถถึงตัวผู้บงการในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้บงการนี่มีกี่ทอดอีกชั้นหนึ่งก็เป็นไปได้”