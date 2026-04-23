อนุทิน สวนกลับ หลังถูกวิจารณ์พฤติกรรม พูด “ถุย” ลั่น นักวิชาการที่ไม่ทำตัวเป็นนักวิชาการ น่าอดสูกว่า เหน็บติดตลก เดี๋ยวหนวดกระดิก

เมื่อเวลา 15.55 น. วันที่ 23 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีนักวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมที่นายกฯ พูดว่า “ถุย” ในการเปิดงานสงกรานต์ที่ จ.ชุมพร ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทำประเทศน่าอดสู

โดยนายอนุทิน กล่าวว่า นักวิชาการที่ไม่ทำตัวเป็นนักวิชาการ น่าอดสูกว่า

นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังกล่าวอีกว่า “เดี๋ยวหนวดกระดิก”

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