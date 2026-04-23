‘ทวี’ เตือน อย่าใช้กฎหมายเหนือความยุติธรรม ฝาก สมช. ช่วยดูคดี ‘สส.กมลศักดิ์’ ลั่น ตอนนี้รู้แล้วใครเป็นคนสั่ง ขออย่าตัดตอน
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 23 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ อภิปรายว่า ต้นทุนเรื่องความเชื่อมั่นของ สมช. สำหรับคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีอยู่สูง ซึ่งเวลาคนเดือดร้อนก็จะคิดถึงความมั่นคง แล้วจะมองไปที่ สมช. เพราะบุคลากรหลายคนสามารถคงอยู่มาอย่างยาวนานและยังมีวิชาชีพ
อย่างไรก็ตาม ในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท่านนำมาเสนอนี้ ตนคิดว่าเป็นโอกาสและเป็นสิ่งท้าทาย ซึ่งแม้ว่าเอกสารที่ท่านนำมาเสนอจะมีไม่กี่หน้า แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการขับเคลื่อนจากเอกสารนี้
เรายังเชื่อมั่นว่าผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องมิติความมั่นคงนั้นคือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อยู่สองปี
พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า ตนอยากฝากว่าเราได้ผ่านแผนพัฒนามา 16 ปี เมื่อปีที่ผ่านมาก็มีการวิจัยพบว่าคน 3 จังหวัด มีจำนวน 2.9 ล้านคน เท่ากับ 3.2% ของจีดีพี และมีความยากจนจำนวนมาก
ซึ่งงานวิจัยระบุว่าปัญหาเกิดจากแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เพราะงบประมาณแก้ปัญหาความไม่สงบได้งบ 5 แสนล้านบาท แต่ประชาชนมีรายได้น้อย มีงบที่เก็บท้องถิ่นใช้ในภาคใต้เพื่อบริหาร 3-4% ส่วน 89% เป็นการสงเคราะห์โดยรัฐบาลกลาง
“การใช้งบมากเป็นเพราะความมั่นคงของรัฐไม่ใช่ความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงราย ทำให้พบว่า 3 จังหวัดชายแดนใต้ล้าหลังมาก ทั้งที่มีทรัพยากรและมีอัตราการเกิดจำนวนมาก
ความท้าทายในมิติของการพัฒนาต้องทำอย่างไรให้เศรษฐกิจในภาคใต้ดีขึ้น เช่น การนำซอฟท์โลนลงไปในพื้นที่แต่ไม่เข้าใจว่าชายแดนภาคใต้มีดอกเบี้ยไม่ได้ เพราะขัดหลักศาสนา ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยไม่ใช่กดทับหรือจับผิด หากทหารนำจะถูกมองว่าเป็นการจ้องจับผิด วันนี้กาพูดคุยคือทางออกและเชื่อว่าจะมีข้อยุติ” พ.ต.อ.ทวี กล่าว
พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า สิ่งที่ตนเป็นห่วงในมิติที่ กอ.รมน. ที่ดูความมั่นคง คือประเด็นที่นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ เป็นผู้เสียหาย เขาต้องสืบสวนคู่ขนาน ทราบหรือไม่ว่า พ่อของนายกมลศักดิ์เป็นข้าราชการ เขาเข้าโรงเรียนนายร้อย น้องเป็นปลัดอำเภอ แต่ถูกยกระดับให้เป็นข้าศึก ให้เป็นผู้เห็นต่าง
“คนที่มารับสารภาพบอกว่า หากขจัดคนนี้แล้วจะทำให้บ้านเมืองสงบ นี่เป็นความรู้สึกของคนที่ปลุกเร้า ผมว่าเป็นอันตรายมาก และไม่ควรใช้ความมั่นคงอยู่เหนือความยุติธรม หรือใช้กฎหมายอยู่เหนือความยุติธรรม
บริบทที่เกิดกับคุณกมลศักดิ์ หากไม่สุดตามพยานหลักฐาน แล้วตัดตอนที่บุคคล ซึ่งญาติของเขามาเล่าแล้วว่าใครคนสั่ง คนดำเนินการ ดังนั้น เป็นเรื่องที่ สมช. ต้องลงไปดูเพื่ออำนวยความยุติธรรม” พ.ต.อ.ทวี กล่าว
พ.ต.อ.ทวี กล่าวด้วยว่า การพูดคุยไม่ใช่การแก้ปัญหา แต่การแก้ปัญหาต้องทำทางรัฐศาสตร์ คือ การกระจายอำนาจ บริหารและการปกครอง เมื่อสังคมหวาดระแวงใช้พื้นที่แห่งนี้แก้ป้ญหา ปัจจุบันชายแดนภาคใต้ถูกโจมตีด้วยยาเสพติดที่เป็นปัญหาทำลายคน ดังนั้น ขอให้ช่วยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพราะเป็นสิ่งสำคัญ