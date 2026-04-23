เลขาสมช. แจงสภา ปมตั้งเป้าปี 70 ยุติรุนแรงชายแดนใต้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ย้ำพูดคุยสันติสุขมาตลอด ล่าสุดกับกลุ่มบีอาร์เอ็น
วันที่ 23 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ชี้แจงข้อซักถามในการพิจารณารับทราบร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2568-2570 เสนอโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ถึงเป้าหมายยุติเหตุรุนแรงในปี 2570
โดยระบุว่า เรื่องนี้มีที่มาสืบเนื่องจากเดิม ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ได้กำหนดเป้าหมายเรื่องนี้ไว้อยู่ในกฎหมายและเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องนำไปปฏิบัติ แต่ต่อมามีการทบทวนเนื่องจากไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็มีการทบทวนปรับตัวชี้วัดดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม นโยบาย แผนระดับชาติและความมั่นคง ซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงมาเป็นแผน ระดับ 2 ยังมีการโยงตรงนี้อยู่และนำไปสู่การจัดทำนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะยึดโยงกับแผนดังกล่าว ในทางปฏิบัติการกำหนดเป้าหมายปี 70 ที่ยุติโดยสมบูรณ์
“ในแง่การทำงานถือว่าเป็นความท้าทาย ที่ต้องให้ทุกหน่วยงานช่วยกันผลักดัน อาจจะมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก แต่อย่างน้อยต้องตั้งเป้าที่ชัดเจน และเป็นความท้าทายที่ทุกหน่วยต้องพยายามทำให้บรรลุในเรื่องดังกล่าว เพราะจะโยงถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้วย ขอน้อมรับในบางประเด็นที่ยังมีจุดอ่อนไปปรับแก้ไข”
ส่วนประเด็นการพูดคุยสันติสุข เลขาสมช. กล่าวว่า ความจริงการพูดคุยทำมานานแล้วโดยทำในทางลับ ทางเปิด และปิด มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552-2553 ในการดำเนินการเราพบว่าการพูดคุยสันติสุขจะให้ได้ผลต้องพูดคุยกับกลุ่มที่มีอำนาจตัดสินใจ และเป็นกลุ่มที่อาจจะเกี่ยวพันกับการใช้ความรุนแรง เพื่อสร้างบรรยากาศของการพูดคุยที่เอื้อต่อการหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งได้ดำเนินการเรื่อยมา จนสามารถหากลุ่มที่คิดว่ามีความเหมาะสมที่จะพูดคุยเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน
เลขาสมช. กล่าวอีกว่า ต่อมาได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนการพูดคุยอย่างต่อเนื่องเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา มีช่วง 2567 -2568 มีการหารือกับกลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็น
โดยบรรลุในเบื้องต้นคือแผนสันติสุขแบบองค์รวม เจซีพีพี โดยมีข้อสรุปที่พยายามจะผลักดันร่วมกันคือ 1.การยุติความรุนแรง 2.มีเวทีหารือสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และ3.การแสวงหาทางออกทางการเมือง ซึ่งพยายามมีตรงนี้ให้เป็นกรอบในการทำงาน
นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า กลุ่มที่มาคุยกับเราก็เห็นชอบในแนวนั้น แต่ในกลุ่มผู้เห็นต่างก็ยังมีมุมมองที่หลากหลายมากเพราะบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ บางกลุ่มก็ยังคงดำรงใช้ความรุนแรง ดังนั้นเอกภาพทางความคิดของกลุ่มขบวนการก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้กรอบแผนที่จะทำงานตรงนี้มีข้อจำกัดในการปฏิบัติ
นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า เราพยายามผลักดันและโน้มน้าวให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางนี้แก้ไขปัญหา จึงคิดว่าประเด็นการสร้างความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญกับกลุ่มต่างๆ ถ้าเขาความไว้วางใจและเชื่อมั่นแผนต่างๆ ก็จะเดินไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป
เลขาสมช. กล่าวว่า ส่วนในการดำเนินการเรื่องนี้ล่าสุดเมื่อช่วงปี 68 ต่อเนื่องปี 69 มีการพูดคุยกันครั้งหนึ่ง เป็นการพูดคุยระดับสูงฝ่ายทหารและการเมืองของกลุ่มบีอาร์เอ็น เป็นการพูดคุยกันที่มาเลเซียในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะต้องมีกรอบการพูดคุย เราก็ดำเนินการตามกรอบดังกล่าวไประดับหนึ่งแล้ว จนมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ซึ่งจะมีการสานต่อในเรื่องนี้ต่อไป
นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ตรงนี้เป็นแนวทางที่พยายามผลักดันให้เกิดความสำเร็จในแผนดังกล่าวเพื่อให้เกิดการใช้จริงในพื้นที่ ส่วนการตั้งผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรอง เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย ที่มีข้อสังเกตว่าเป็นการไปหาข่าวทั้งหมดได้ประเมินตรวจสอบแล้ว ผู้อำนวยการเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของฝ่ายต่างๆ และคิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่สามารถขับเคลื่อนงานต่อไปได้
นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า กระบวนการพูดคุยไม่ว่าใครจะมาเป็นก็ตามต้องยึดหลักภายใต้รัฐธรรมนูญของไทยและไม่เกินขอบเขตภายใต้รัฐธรรมนูญไทย ดังนั้น การดำเนินการตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องยึดแนวนโยบายภาพรวมและยึดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความไม่เชื่อมั่นของผู้ที่จะมาพูดคุย คงไม่จำเป็นต้องไปหาข่าวแต่ต้องแสดงความเชื่อมั่น และสร้างความไว้วางใจต่อกัน
นายฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า สำหรับการขับเคลื่อนแผนงานโครงการงบประมาณมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจาก ศอ.บต., กอ.รมน, สมช. แล้วยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 กระทรวง 19 หน่วยงานร่วมกันทำงาน ก็พยายามใช้การบูรณาการไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน แต่มีข้อจำกัดที่เราจะต้องพยายามไปทบทวนแนวทางดังกล่าว ตนในนาม สมช. ก็ขอรับข้อสังเกตไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในระยต่อไป