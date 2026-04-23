“โตโต้” ฉงนงงงวย ไปไม่ถูก บอกวันที่สู้บนท้องถนน ตำรวจไล่ไปเรียกร้องในสภา งงอีกดอก พอได้เข้าสภาเสนอกฎหมาย เสี่ยงโดนประหารชีวิตทางการเมืองอีก ให้ข้อคิด สังคมไทยคงยาก พูดคุยแบบมีอารยะ เชื่อระเบิดเวลาที่รออยู่เบื้องหน้า

23 เม.ย. 2569 – นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ “โตโต้” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กถึงคดี 44 สส. พรรคก้าวไกล เสนอแก้ไข ม.112 ว่า

วันที่ผมต่อสู้อยู่บนท้องถนน ทั้งนายทหาร นายตำรวจที่เข้ามาเจรจาต่างก็แนะนำว่าหากต้องการเรียกร้องเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่กำลังเรียกร้องกันอยู่นี่ ให้ไปว่ากันในสภาเถอะใช้กลไกการแก้ไขได้ตามระบบรัฐสภา ก็จะดีกว่ามาเสี่ยงชีวิตเสี่ยงคุกเสี่ยงทำผิดกฎหมายใดๆ อีก

แต่พอเมื่อได้เข้ามาแล้ว ก็ประสบพบว่า แม้แต่การเสนอแก้ไขกฎหมายภายใต้กลไกนิติบัญญัติ ตามอำนาจหน้าที่ของเราโดยแท้ ยังเสี่ยงโดนประหารชีวิตทางการเมือง โทษหนักเสียยิ่งกว่าการเรียกร้องบนท้องถนนเสียอีก แบบนี้สังคมไทยคงยาก ที่จะมีพื้นที่ให้ได้พูดคุยกันอย่างอารยะ ยิ่งนับวันแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจะไม่มีรูระบาย และนั้นหมายถึง ระเบิดเวลาที่รออยู่เบื้องหน้า

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