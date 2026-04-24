รัฐบาล ขยายเวลาเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 69 ถึงเดือนก.ย.นี้ ให้ผ่อนชำระได้ 3 งวด บรรเทาภาระประชาชน พร้อมขยายเวลาแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ

วันที่ 24 เม.ย.2569 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2569 ครอบคลุมทุกขั้นตอน เพื่อบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการอย่างรอบด้าน ทั้งการลดภาระในระยะสั้น และสร้างความต่อเนื่องในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวม

โดยขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษี จากภายในเดือนเม.ย.นี้ เป็นภายในเดือนพ.ค. นี้ และขยายเวลาการชำระภาษี จากเดิมภายในเดือนมิ.ย.นี้ เป็นภายในเดือนก.ค.นี้ โดยสามารถผ่อนชำระภาษี ได้ 3 งวด งวดที่ 1 ภายใน ก.ค.นี้ งวดที่ 2 ภายใน ส.ค. นี้ และงวดที่ 3 ภายในก.ย.นี้ และ
ขยายเวลาแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ภายในเดือนส.ค.นี้

น.ส.ลลิดา กล่าวว่า การขยายเวลาในครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนมีเวลาวางแผนทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการฟื้นตัว และเปิดทางเลือกให้สามารถผ่อนชำระได้ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จะดำเนินการตามกรอบระยะเวลาใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

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