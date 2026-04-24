พล.ท.อดุลย์ ลงนามแต่งตั้ง ทีมโฆษกกลาโหม ชุดใหม่ พล.ร.ต.สุรสันต์ โฆษก ดึง ผู้พันเจี๊ยบ-น.อ.นรา ทีมโฆษกศูนย์แถลงข่าวร่วมไทย-กัมพูชา เสริมทัพ
เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2569 ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม ลงนามแต่งตั้งทีมโฆษกกระทรวงกชาโหมชุดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงให้มีความรวดเร็ว ชัดเจน และเป็นเอกภาพ โดยมีรายชื่อดังนี้
พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ เป็นโฆษกกระทรวงกลาโหม ทำหน้าที่หลักในการชี้แจงนโยบายและประเด็นสำคัญของกระทรวงต่อสาธารณชน
ขณะที่ตำแหน่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย พันเอกหญิง นุสรา วรภัทราทร, นาวาเอก นรา คุณโฑถม ทีมโฆษก ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ ไทย–กัมพูชา และนาวาโท ณัฐนัย จันทร์เปล่ง ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการสื่อสารองค์กรและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การจัดตั้งทีมโฆษกในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับประชาชน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงกลาโหมในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ