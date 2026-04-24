ศาลฎีกาฯ พิจารณาคำร้อง คดี 44 สส. รับหรือไม่รับ ป.ป.ช.ผู้ร้อง ตบเท้าเข้าฟัง ปชน.ส่งทีมทนายความ รับฟัง ด้านเท้ง-แกนนำพรรค รอแถลงหลังศาลมีคำสั่ง
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประชุมองค์คณะ เพื่อพิจารณาคำร้องคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.) ยื่นเอาผิดอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล ฐานทำผิดฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง กรณีร่วมลงชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อยกเลิกมาตรา 112 เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2564
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศหน้าศาลฎีกาว่า เมื่อเวลา 09.15 น. ป.ป.ช.ในฐานะผู้ร้อง เดินทางมาถึงที่ศาลฎีกาฯ เพื่อร่วมรับฟังการพิจารณาคำร้องแล้ว โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ และเข้าไปด้านในศาลทันที
ขณะที่พรรคประชาชน ได้ส่งทีมทนายความและทีมกฎหมายของพรรค นำโดย นายนิธิ ละเอียดดี ทนายความพรรคประชาชน มาร่วมรับฟังคำสั่งของศาลฎีกาฯ ว่าจะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้อง โดยไม่ได้มีแกนนำพรรค รวมถึงสส. หรือ อดีตสส.ของพรรคก้าวไกลที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา เดินทางมาร่วมรับฟังด้วย เนื่องจากในวันนี้พรรคประชาชนมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรค ที่โรงแรมเมเปิล บางนา
ส่วนบรรยากาศหน้าศษลฎีกาฯ เป็นไปอย่างเงียบเหงา ไม่มีมวลชนที่สนับสนุนพรรค เดินทางมารอฟังหรือให้กำลังใจ และเจ้าหน้าที่ไม่มีการกั้นแผงเหล็กเพื่อจัดระเบียบโซนนักข่าวเหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีตำรวจจาก บช.น. มาดูแลความสงบเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่
นายนิธิ ละเอียดดี ทนายความพรรคประชาชน ชี้แจงสั้นๆก่อนเข้าไปรับฟังการพิจารณาคดีว่า ขอให้ติดตามการแถลงจากทางพรรคอีกครั้ง ซึ่งได้ประเมินแนวทางไว้แล้วว่า อาจจะเป็นไปได้ทั้งแนวทางรับคำร้อง ให้แก้ไขคำร้อง หรือ ไม่รับคำร้อง ถ้ารับคำร้องอาจจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ ขอให้รอคำสั่งอย่างเป็นทางการก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากศาลฎีกาฯ มีคำสั่ง ทางพรรคประชาชน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค จะมีการแถลงข่าวถึงคดี 44 สส. ที่โรงแรมเมเปิล บางนา