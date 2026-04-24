อิ๊งค์-เชน-อ้วน นั่งกุนซือเพื่อไทย ปรับทัพ กรรมการบริหารพรรค ใหม่ อิ่ม-น้ำ เป็นรองหัวหน้า ลูกสาวสมศักดิ์ คุมภาคเหนือตอนล่าง
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569
โดยภายหลังการประชุม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้แถลงข่าวเปิดตัว กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ โดยปรับให้มีคนรับผิดชอบแต่ละปัญหา และลงไปดูแลได้ใกล้ชิด ทำงานสอดประสานในส่วนของพรรคและฝ่ายบริหาร
โดยหัวหน้าพรรค ยังคงเป็นนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ขณะที่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรค
มีคณะที่ปรึกษาพรรค ได้แก่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร, นายภูมิธรรม เวชยชัย, นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์, นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
โดยมี นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคด้านกฎหมาย, นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองหน้าหน้าพรรคด้านวิชาการ, นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคด้านข้อมูลและกิจการพิเศษ, นายจักรพงษ์ แสงมณี รองหัวหน้าพรรคด้านการต่างประเทศ, นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคด้านกิจการสภา
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุน รองหัวหน้าพรรค และประธานภาคเหนือบน, น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน รองหัวหน้าพรรค และประธานภาคเหนือล่าง,
นางมนพร เจริญศรี รองหัวหน้าพรรค และประธานภาคอีสานบน, น.ส.จิราพร สินธุไพร รองหัวหน้าพรรค และประธานภาคอีสานกลาง, น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรค และประธานภาคอีสานล่าง,
นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค และประธานภาคภาคกลาง, น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รองหัวหน้าพรรค และประธานภาค กทม., นายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรค และประธานภาคใต้
ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ดำรงตำแหน่งนายทะเบียนพรรค และนายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ เป็นโฆษกพรรค