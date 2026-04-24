อนุทิน ยิ้มเขิน ‘หวัง อี้’ ชม ดูหล่อมาก ก่อนเปิดห้องรับรอง หารือกระชับสัมพันธ์ไทย-จีน รับบทโชเฟอร์ขับรถไฟฟ้า พารมว.ต่างประเทศจีน เลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้การต้อนรับนายหวัง อี้ (H.E. Mr. Wang Yi) สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรมว.ต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าเยี่ยมคารวะ

ในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง ร่วมหารือด้วย

ทันทีที่นายหวัง อี้ เดินทางมาถึงตึกไทยคู่ฟ้า นายกฯ และนายหวัง อี้ ต่างจับมือทักทายอย่างเป็นกันเอง ก่อนที่นายหวัง อี้ จะเอ่ยชมนายกฯด้วยภาษาจีนว่า “ท่านดูหล่อมากๆ” ทำให้นายอนุทิน ยิ้มรับและตอบกลับว่า หล่อน้อยกว่าท่าน” ทำให้นายหวัง อี้ หัวเราะอย่างอารมณ์ดี

จากนั้นนายกฯได้เชิญนายหวัง อี้ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในโอกาสเดินทางมาเยือน และหารือกระชับสัมพันธ์ไทย-จีน ที่ห้องรับรองชั้น 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการหารือนานประมาณ 1 ชั่วโมง นายอนุทิน และนายหวัง อี้ ได้เดินออกมาพร้อมกัน โดยนายกฯ เชิญให้นั่งรถไฟฟ้าส่วนตัว และนายกฯเป็นคนขับ โดยมีนายสีหศักดิ์ นั่งด้านหลัง เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลในเวลา 12.00 น. เพื่อรับประทานอาหารกลางวันเป็นการส่วนตัว

ก่อนหน้านี้นายกฯ ได้จัดของว่าง ทุเรียน ข้าวหลามในลูกมะพร้าว และขนมไทย เลี้ยงรับรองในระหว่างการหารือด้วย

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เพชรเตชิน มั่นใจน็อก เพชรเดช คว้าแชมป์ราชดำเนิน รุ่น 115 ปอนด์
2

Pregnant woman in critical condition rushed from Koh Tao to Samui
3

สวรรค์ในครัว - ‘ซึจิฮัน’ข้าวด้งภูเขาไฟ ร้านดังญี่ปุ่นแลนดิ้งไทย
4

ว่านไฉ เผยคุยตร.จอร์เจีย พบร่าง ฮลุน โซโล่ ไม่พบบาดแผล-ไม่พบถูกทำร้าย เหมือนคนหลับไป
5

หลาก&หลายอิ่มอร่อย - ร้าน‘สราญ Thai Cuisine’ ชู‘ชะคราม’-อวดอร่อยอัมพวา
6

จานเด็ด77จังหวัด - ต้มพุงวัว
7

จับกระแสลูกทุ่ง - ‘จา สิงห์ชัย’อึ้งเพลงดังไว ‘กฎของคนถ่า’ใช้อินเนอร์สูง
8

สดจากเยาวชน - จากดอยสู่ดาว ผ้าทอดอยเต่า
9

เอราวัณ การ์นิเยร์ แข้งลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส ย้ายร่วมทัพ บาสเตีย ในลีก 3 แดนน้ำหอม
10

สธ. ตั้ง 3 ประเด็นหลัก ตรวจสอบคีย์ข้อมูลลง ‘หมอพร้อม’ คาดรู้ผลใน 2 สัปดาห์