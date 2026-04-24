อนุทิน ยิ้มเขิน ‘หวัง อี้’ ชม ดูหล่อมาก ก่อนเปิดห้องรับรอง หารือกระชับสัมพันธ์ไทย-จีน รับบทโชเฟอร์ขับรถไฟฟ้า พารมว.ต่างประเทศจีน เลี้ยงอาหารกลางวัน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้การต้อนรับนายหวัง อี้ (H.E. Mr. Wang Yi) สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรมว.ต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าเยี่ยมคารวะ
ในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง ร่วมหารือด้วย
ทันทีที่นายหวัง อี้ เดินทางมาถึงตึกไทยคู่ฟ้า นายกฯ และนายหวัง อี้ ต่างจับมือทักทายอย่างเป็นกันเอง ก่อนที่นายหวัง อี้ จะเอ่ยชมนายกฯด้วยภาษาจีนว่า “ท่านดูหล่อมากๆ” ทำให้นายอนุทิน ยิ้มรับและตอบกลับว่า หล่อน้อยกว่าท่าน” ทำให้นายหวัง อี้ หัวเราะอย่างอารมณ์ดี
จากนั้นนายกฯได้เชิญนายหวัง อี้ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในโอกาสเดินทางมาเยือน และหารือกระชับสัมพันธ์ไทย-จีน ที่ห้องรับรองชั้น 2
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการหารือนานประมาณ 1 ชั่วโมง นายอนุทิน และนายหวัง อี้ ได้เดินออกมาพร้อมกัน โดยนายกฯ เชิญให้นั่งรถไฟฟ้าส่วนตัว และนายกฯเป็นคนขับ โดยมีนายสีหศักดิ์ นั่งด้านหลัง เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลในเวลา 12.00 น. เพื่อรับประทานอาหารกลางวันเป็นการส่วนตัว
ก่อนหน้านี้นายกฯ ได้จัดของว่าง ทุเรียน ข้าวหลามในลูกมะพร้าว และขนมไทย เลี้ยงรับรองในระหว่างการหารือด้วย