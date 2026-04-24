10สส.ปชน. แถลงเดินหน้าสู้คดี 44 สส.ถึงที่สุด ยันไม่มีเจตนามุ่งร้ายระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่ต้องการเห็นนิติสงคราม กินรวบอำนาจโดยไม่แยแสประชาชน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2569 ที่โรงแรมเมเปิล บางนา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อม 9 สส. ประกอบด้วย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล นายรังสิมันต์ โรม นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ นายธีรัจชัย พันธุมาศ และนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร

ร่วมแถลงข่าวภายหลังศาลฎีการับคำร้องคดี 44 สส.ไว้พิจารณา ทั้งนี้ ไม่สั่ง 10 สส.หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยกำหนดเงื่อนไข งดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำร้องหรือเนื้อหาคดีในระหว่างที่ศาลอยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัย

นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เช้าวันนี้ ศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องของ ป.ป.ช. ที่กล่าวหาว่าอดีต สส.พรรคก้าวไกล 44 คน ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยมีคำสั่งเพิ่มเติมให้ สส. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 10 คน สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แต่ห้ามไม่ให้กระทำซ้ำหรือกระทำการใดๆ หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งการกระทำที่ถูกกล่าวหาตามคำร้อง

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งศาล เราขอเพียงแค่ยืนยันว่า การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายนั้น ไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นอกจากนั้น นัยของคดีนี้ สำคัญกว่าอนาคตทางการเมืองของพวกผม คือเรื่องอนาคตของประชาธิปไตยไทย ซึ่งเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ที่ต้องการระบอบการเมืองที่มีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคด้วยมาตรฐานเดียวกัน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่ระบอบที่ใช้อำนาจเพื่อปกป้องการแสวงหาผลประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่ม

เราไม่ต้องการเห็นกระบวนการนิติสงคราม เพื่อรักษาระบอบการเมืองที่เป็นมรดกของการรัฐประหาร ซึ่งต้องการลดทอนอำนาจของประชาชนลง แล้วกินรวบอำนาจและผลประโยชน์ไว้ที่กลุ่มชนชั้นนำและนักการเมืองบางกลุ่มโดยไม่แยแสต่ออนาคตของประเทศและประชาชน

ดังนั้น พวกเราจะดำเนินการต่อสู้คดีในชั้นศาลฎีกาอย่างถึงที่สุด เพื่อปกป้องรักษาความชอบธรรมของอำนาจผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนร่วมกับประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่รับใช้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ล่าม เผยตร.กำลังชันสูตร ฮลุน เสียชีวิตเมื่อ10วัน เล่าตอนพบร่าง เช็กอินรร.ไม่ออกไปไหน
2

ราคาทองวันนี้ 30 ก.ค.69 พุ่งแรงมาก ประกาศแล้ว ราคาทองคำวันนี้
3

สถานทูตไทยในตุรกี เผยทรัพย์สิน ฮลุน โซโล่ ยังอยู่ครบ หลังเสียชีวิตที่จอร์เจีย
4

สำนักข่าวจอร์เจีย รายงานพบร่าง ฮลุน โซโล่ เสียชีวิตในโรงแรม ที่กรุงทบิลิซี
5

ทำหนังสือด่วนพิเศษถึง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ จุฬาฯ ช่วยครอบครัว "ฮลุน"
6

ลุยรื้อ ฮาเร็มริมทาง ถุงยางอนามัย-เจลหล่อลื่นทิ้งเกลื่อนจำนวนมาก
7

หวยออกงวด 1 ส.ค.69 เลขเด็ด-เลขยอดฮิต เปิดเลขวันสำคัญ-คนดัง
8

เส้นทางชีวิต ฮลุน โซโล่ เด็กกำพร้าสู้ชีวิต สอบชิงทุนจนเรียนจบจุฬาฯ เก็บเงินทำตามความฝันเพื่อเที่ยวรอบโลกจนสำเร็จ
9

ด่วน! ไร้ปาฏิหาริย์ เพจอาสาพาไปหลง แจ้งข่าวเศร้า 'ฮลุน โซโล่' เสียชีวิตแล้ว
10

พี่ชาย "ฮลุน โซโล่" โพสต์ได้รับการยืนยันแล้ว น้องชายจากไปไม่มีวันกลับ