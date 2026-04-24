แสวง ยันมติอนุวินิจฉัย คดีฮั้วสว. เป็นความลับ ไม่มีใครรู้ตีตกหรือไม่ จวก คนปล่อยข่าวทำเพื่ออะไร บอกตอนนี้กำลังรวมเอกสารกว่า 8 หมื่นหน้า คาดส่งกกต.พิจารณาสิ้นเดือนนี้
เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2569 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงคดีฮั้วเลือก สว.ว่า คณะอนุกรรมการวินิจฉัยได้พิจารณาเสร็จสิ้นไปเมื่อปลายเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา
และได้ส่งให้สำนักงานกกต. เพื่อจัดทำเอกสารจัดเรียงให้เป็นหมวดหมู่ จัดระเบียบแยกเป็นข้อกล่าวหาต่างๆ ให้กกต.ดูข้อมูลได้สะดวก เนื่องจากมีจำนวนมาก และเตรียมส่งให้ กกต.พิจารณาว่าจะส่งเรื่องไปดำเนินการขั้นตอนต่อไปหรือไม่
เท่าที่ตนได้รับรายงานมา ทราบว่าข้อมูลที่ต้องจัดเรียงนั้นมีมากกว่า 80,000 หน้า และคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ จะจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวได้ครบถ้วน แต่มีเอกสารบางส่วนที่ทยอยส่งให้ กกต. ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ไปบ้างแล้ว
เมื่อถามถึงกระแสข่าวคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 มีมติว่าข้อกล่าวหาคดีฮั้วสว. จำนวน 229 คน ไม่มีมูลความผิด และทำความเห็นเสนอต่อ กกต.ชุดใหญ่นั้น นายแสวง ยืนยันว่า ไม่ว่าชั้นอนุกรรมการคณะใดจะมีมติอย่างไร ไม่มีใครทราบข้อเท็จจริง แม้แต่ตนก็ไม่ทราบ
มีแต่ข่าวที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อย และปล่อยเพื่ออะไร ซึ่งจะแน่นอนคือต้องดูว่าข้อเท็จจริงหลังจาก กกต. พิจารณาแล้ว มีมติเป็นอย่างไร วันนี้มีแต่การพูดไปต่างๆ นานา ทั้งที่จริงๆ มันคือความลับ คนที่คิดว่ารู้ก็ไม่รู้ว่าเอาข้อมูลมาจากไหน ขนาดตนยังรู้จากหนังสือพิมพ์
ตนบอกได้เพียงความคืบหน้าตอนนี้ว่า สำนักงาน เตรียมส่งเอกสารทั้งหมดให้ กกต. ภายในสิ้นเดือนนี้ หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ กกต. ว่าจะพิจารณาอย่างไร