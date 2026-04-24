ทอ.แจง T-50 ไถลนอกรันเวย์กองบิน 1 ระหว่างบินฝึก นักบินปลอดภัย เร่งวิเคราะห์สอบหาสาเหตุ-ประเมินความเสียหาย ยันไม่กระทบภารกิจบิน

วันที่ 24 เม.ย.2569 กองทัพอากาศ ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีอากาศยานแบบ T-50 ของกองทัพอากาศ เกิดเหตุไถลออกนอกทางวิ่งภายในพื้นที่กองบิน 1 ระหว่างปฏิบัติการบินฝึกวานนี้ ( 23 เม.ย.) เวลา 10.45 น. ว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว นักบินมีความปลอดภัย และสามารถออกจากอากาศยานได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สำหรับอากาศยาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมต่อไป

ภายหลังเกิดเหตุ กองบิน 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการตามขั้นตอนด้านนิรภัยการบินอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ในเบื้องต้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจการบิน ณ กองบิน 1

กองทัพอากาศโดยคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบินกองทัพอากาศ อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด ทั้งในด้านเทคนิค สภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านการปฏิบัติการบิน เพื่อนำไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันในอนาคต

กองทัพอากาศขอยืนยันว่า ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน และจะดำเนินการทุกประการเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

T-50

ทอ.แจง T-50 ไถลนอกรันเวย์กองบิน 1 ระหว่างบินฝึก นักบินปลอดภัย เร่งสอบหาสาเหตุ

 

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