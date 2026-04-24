ป.ป.ช. เปิดเซฟ “เจษฎ์ โทณะวณิก” อดีตแคนดิเดตนายกฯ พรรครักชาติ พ้นเก้าอี้ กก.กฟภ.-องค์การสวนสัตว์ฯ รวย 128 ล้าน ภรรยา มีที่ดิน 24 แปลง

วันที่ 24 เม.ย.2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน นายเจษฎ์ โทณะวณิก อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ กรณีพ้นจากการเป็นกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อ 27 ธ.ค. 68

โดยนายเจษฎ์ แจ้งสถานะอยู่กินกันฉันสามีภริยากับนางกษมา ชนะวงศ์ รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 128,149,091 บาท ไม่มีหนี้สิน

โดย นายเจษฎ์ แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 7,836,288 บาท ได้แก่ เงินฝาก 9 บัญชี 5,329,831 บาท เงินลงทุน 1,506,456 บาท ที่ดิน 1 แปลง 1 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 3.3 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าจ้าง 2.3 ล้านบาท เบี้ยประชุม 1 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 1 ล้านบาทเป็นค่าอุปโภคบริโภค โดยมิได้แจ้งข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา เนื่องจากระบุว่า ยังไม่ได้ยื่น

ส่วนนางกษมา มีทรัพย์สิน 120,312,803 บาท ได้แก่ เงินฝาก 7 บัญชี 401,847 บาท เงินลงทุน 8,530,596 บาท (ในจำนวนนี้ถือหุ้นบริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด 2 หมื่นบาท บริษัท เอสนูวา จำกัด 2.8 แสนบาท บริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จำกัด 5 แสนบาท และบริษัท เวลคัมเวลโก จำกัด 5,000 บาท)

นอกจากนี้ยังมีที่ดิน 24 แปลง อยู่ใน อ.พล จ.ขอนแก่น ทั้งหมด รวมมูลค่า 102,680,360 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง 8.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 1 คัน 2 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,092,000 บาท เป็นค่าจ้าง 8.4 ล้านบาท เบี้ยประชุม 12,000 บาท ค่าเช่า 2.4 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 8 แสนบาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค

สำหรับนายเจษฎ์ ในการเลือกตั้งปี 2569 ที่ผ่านมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครักชาติ

 

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