“สรรเพชญ” ลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้ บ่อขยะเกาะแต้ว ระดมทุกภาคส่วนเร่งควบคุมเพลิง ลดผลกระทบประชาชน

วันที่ 24 เม.ย. 2569 นายสรรเพชญ บุญญามณี รมช.คมนาคม และสส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

โดยมีนายรอมดอน หะยีอาแว และนายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอเมืองสงขลา นายฉัตรเพชร ครุอำโพธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว เข้าร่วมติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

นอกจากนี้ยังได้ประชุมประเมินสถานการณ์ล่าสุด พร้อมระดมกำลังและเครื่องจักร เพื่อเร่งควบคุมเพลิง โดยมีการประสานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนรถน้ำ 3 คัน และรถแม็คโค 1 คัน

แขวงทางหลวง สนับสนุนรถน้ำ 2 คัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สนับสนุนรถน้ำและรถดับเพลิง มากกว่า 10 คัน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ร่วมกันระดมทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ระดมเครื่องมือและกำลังสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อเร่งดำเนินการดับเพลิงและจำกัดวงไฟ ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมด คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2–3 วัน เนื่องจากสภาพลมแรง ส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปได้ยาก เจ้าหน้าที่จึงมุ่งเน้นการจำกัดพื้นที่การลุกลามของไฟเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ นายสรรเพชญ ได้กำชับให้มีการปรับแผนปฏิบัติการระยะ 5 วัน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำ

พร้อมกันนี้ นายสรรเพชญ ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานและระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่ เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว และลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด

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