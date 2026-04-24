“สรรเพชญ” ลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้ บ่อขยะเกาะแต้ว ระดมทุกภาคส่วนเร่งควบคุมเพลิง ลดผลกระทบประชาชน
วันที่ 24 เม.ย. 2569 นายสรรเพชญ บุญญามณี รมช.คมนาคม และสส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
โดยมีนายรอมดอน หะยีอาแว และนายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอเมืองสงขลา นายฉัตรเพชร ครุอำโพธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว เข้าร่วมติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
นอกจากนี้ยังได้ประชุมประเมินสถานการณ์ล่าสุด พร้อมระดมกำลังและเครื่องจักร เพื่อเร่งควบคุมเพลิง โดยมีการประสานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนรถน้ำ 3 คัน และรถแม็คโค 1 คัน
แขวงทางหลวง สนับสนุนรถน้ำ 2 คัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สนับสนุนรถน้ำและรถดับเพลิง มากกว่า 10 คัน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ร่วมกันระดมทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ระดมเครื่องมือและกำลังสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อเร่งดำเนินการดับเพลิงและจำกัดวงไฟ ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมด คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2–3 วัน เนื่องจากสภาพลมแรง ส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปได้ยาก เจ้าหน้าที่จึงมุ่งเน้นการจำกัดพื้นที่การลุกลามของไฟเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ นายสรรเพชญ ได้กำชับให้มีการปรับแผนปฏิบัติการระยะ 5 วัน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำ
พร้อมกันนี้ นายสรรเพชญ ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานและระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่ เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว และลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด