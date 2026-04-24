พรรคประชาชาติเปิดอีกปมคดียิงสส.กมลศักดิ์ ชี้ นอ.มนตรี นายทหารกอ.รมน.ต้องเข้าสู่กระบวนการคดี เพราะเชื่อว่ารู้เห็นหลายขั้นตอน พิรุธรถกอ.รมน.มีเปลี่ยนฟิล์มรถ
วันที่ 24 เม.ย.69 ในรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ นายอับดุลเราะมัน มอลอ รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ เปิดเผยถึงการลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.พรรคประชาชาติ ว่า พรรคประชาชาติตั้งคณะทำงานมาติดตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้น และได้รับข้อมูลจากคนใน ตร.และกองทัพเอง ค่อนข้างเห็นภาพชัด
แม้จะมีความพยายามตัดจบคดีแค่ 5 ผู้ลงมือ โยนกันไปกันมา แต่ที่ได้ข้อมูล เราเห็นภาพชัด และหวังว่าอย่างน้อยข้อมูลพยานหลักฐานที่เราส่งมอบไปที่เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะผู้ที่ถูกพาดพิงให้รถไปใช้ หรือสนับสนุนในการก่อเหตุ จะต้องเข้าสู่สำนวนเหมือนทั้ง 5 คนที่ถูกจับไปแล้ว
เมื่อถามว่าหมายถึง นอ.มนตรี โตประเสริฐ นาวิกโยธิน กอ.รมน. ใช่หรือไม่ นายอับดุลเราะมัน กล่าวอีกว่า ถูกต้อง เพราะ นอ.มนตรี ไม่ถูกรวมใน 5 คนที่ก่อเหตุ ในการสืบ หลังจากที่ทราบว่ารถเป็นของ กอ.รมน. และได้รับยืนยันเลขเครื่อง ก็ไปดูว่าใครอนุมัติรถ และเมื่อดูคำให้การ และคำไปแจ้งความเมื่อวันที่ 23 มี.ค. อ้างว่าเพื่อนยืมรถไป แต่ติดต่อไม่ได้ เมื่อเอาคำให้การนี้ไปดู ก็ชี้จุดข้อสงสัยหลายประเด็น
ไม่ว่าจะเป็นการยืมรถไปติดต่อธุรกิจผลไม้และสนามยิงปืน นี่คือการไปซ้อมยิง เพราะอาจเป็นปืนไม่คุ้นชิน ก็สืบว่าไปซ้อมที่ไหน ก็พบว่าเป็นค่ายทหารแห่งหนึ่งใน จ.นราธิวาส เป็นที่ฝึกซ้อมยิง ก่อนไปลงมือยิงนายกมลศักดิ์ ดังนั้นการไม่นำ นอ.มนตรี เข้ามาสอบสวน จะทำให้สังคมไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
เมื่อตรวจสอบใบแจ้งความพบว่าให้ยืมมาแล้ว 3 ครั้ง แต่เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ก่อนลงมือ มือสังหารเอารถไปเปลี่ยนฟิล์มให้ดำยิ่งขึ้น เรื่องนี้คนธรรมดาก็สงสัยว่าทำได้หรือไม่ แล้วหลังจากวันที่ 6 มี.ค. รถก็กลับไปสู่มือของ นอ.มนตรี แสดงว่าเจ้าตัวก็รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรถ แล้วก็มีข้อมูลว่า มีอย่างน้อย 1 ครั้งที่ นอ.มนตรี เอารถไปส่งมอบให้ทีมสังหารโดยตรง และส่งกันที่ศาลากลาง จ.นราธิวาส
นายอับดุลเราะมัน กล่าวอีกว่า ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับราชการอยู่ มีความเกี่ยวพันกับอาวุธปืนและกระสุนปืนด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการตรงไปตรงมา เมื่อมีข้อมูลว่า นอ.มนตรี เข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในสำนวนเดียวกัน หากไม่เช่นนั้นเราก็ต้องตรวจสอบและเปิดข้อมูลให้ประชาชนเห็นว่าเราจะอยู่กันอย่างไร ในสังคมแบบนี้ ทั้งนี้ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมด เราได้ส่งให้พนักงานสอบสวนแล้ว