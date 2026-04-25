ฝ่าวิกฤตน้ำมันแพง! ปชป. จัดประชุมใหญ่สามัญ ควบคู่ออนไซต์​ -​ ออนไลน์ “อภิสิทธิ์” ขอบคุณสมาชิกหลังเลือกตั้ง​ สั่งเตรียมพร้อมเดินหน้าวางรากฐานพรรคตั้งแต่บัดนี้ เผย เจมส์ ประสานให้ทุกคนเข้าทำงานใน กมธ.สามัญทั้ง 35 คณะ

25 เม.ย. 69 – ที่พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อเวลา 09.30 น. พรรคประชาธ​ิ​ปัตย์​ ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี​ 2569 โดยมีบรรดากรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนาย​อภิสิทธิ์​ เวชชาชีวะ​ ​หัวหน้า​พรร​ค​ฯ นายชัยวุฒิ​ บ​รร​ณวัฒน์​ เลขาธิการ​พรรค​ฯ นายกรณ์​ จาติก​วณิช​ นาง​การดี​ เลียว​ไพโรจน์​ นาย​เมฆินทร์​ เอี่ยม​สะอาด​ รองหัวหน้าพรรคฯ สส. กก.บห. และสมาชิกพรรคบางส่วนประชุม ขณะเดียวกันก็มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์​ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมา​ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์​วิกฤต​น้ำมันในปัจจุ​บัน

ทั้งนี้ การประชุมใหญ่สามัญ​ฯ เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมือง​ และตามข้อบังคับของพรรคฯ ซึ่งจะต้องมีการจัดประชุมสามัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง​ ภายในเดือนเมษายนของทุกปี สำหรับองค์ประชุม​ ตามกฎหมายและตามข้อบังคับขณะนี้ครบองค์ประชุมครบ คือมีผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 299 คน อยู่ในห้องประชุม 51 คน​ และอยู่ในระบบออนไลน์ 248 คน

โดยการประชุมในเป็นการรายงานผลการดําเนินงานของพรรคฯในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา รวมไปถึง รับรองงบการเงิน ประจําปี 2568 ตามพระราชบัญญัติ​(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญ​ว่าดเวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 แต่จะไม่มีการแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรค​ฯ แทนนายวีระพงษ์ ประภา ที่ลาออกไปดำรงตำแหน่ง​ผู้แทนการค้า​ไทย​ ในรัฐบาลนายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​

นายอภิสิทธิ์​ กล่าวว่า ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้ง ในการเลือกตั้งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา​ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเวลาที่ทำให้อาจเกิดความไม่พร้อมในการบริหารจัดการ และกระบวนการสรรหาผู้สมัคร ทุกคนคงเข้าใจในข้อจำกัดนี้ดี

ส่วนผลการเลือกตั้งที่ออกมา ตนก็คิดว่า ในส่วน สส.ระบบบัญชีรายชื่อนั้น ไม่ได้ห่างจากเป้าหมายและความคาดหมายที่เรามี เมื่อคิดสัดส่วนคะแนนของบัญชีรายชื่อกลับไปอยู่สูงกว่า ปี 2562 เล็กน้อย ซึ่งถือว่า เป็นฐานที่เราจะสามารถใช้ในการขยายไปสู่การเติบโตในวันข้างหน้าได้

แต่ต้องยอมรับว่าการแข่งขันในระบบเขตเลือกตั้งยังไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวัง ซึ่งตนก็ได้รับฟังหลังจากการเลือกตั้งแล้วจากทุกภาค ที่พูดถึงเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้

“ทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่การปรับแผนการดำเนินการทั้งหมดและเราก็มั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไป เรามีเวลาในการเตรียมตัวตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จ และได้เดินหน้าในการวางรากฐานหลายอย่างแล้ว”นายอภิสิทธิ์กล่าว

นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า รวมไปถึงการทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน แม้พรรคฯมีเพียงแค่ 21 เสียง​ แต่เสียงของเราก็เป็นสิ่งที่ดังพอสมควร​ สส.ทุกคน ตั้งใจในการใช้ทุกโอกาสในสภาฯ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอญัตติ กระทู้ และต่อไปคือ เรื่องของการเสนอกฎหมายควบคู่กับการอภิปราย

เช่นการอภิปรายนโยบายรัฐบาล ทำให้เห็นถึงการทำงานของเราในฐานะฝ่ายตรวจสอบที่เข้มแข็ง มีเหตุและผล มีความพร้อม ความสร้างสรรค์และมีข้อเสนอแนะรวมไปถึงฉายภาพให้เห็นถึงแนวคิดของพรรคฯเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในทุกๆ เรื่อง

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การทำงานในสภาฯ ไม่เพียงพอ แต่ขณะนี้เรากำลังวางแผนในการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งในปละนอกสภา ซึ่งจะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นในช่วงปิดสมัยประชุมเป็นต้นไป คือช่วงเดือนกรกฎาค​ม​ แต่ขณะนี้สิ่งที่ทางผู้บริหารพรรคฯ ได้ทำในเรื่องของความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเข้าหากันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้กระทั่งการเข้ามายืนยันตัวตนในการประชุมใหญ่ในวันนี้

และต่อไปคือ การเชื่อมโยงกับสมาชิกพรรคทั้งประเทศที่ใช้มีแอพพลิเคชัน และระบบที่ทำให้สื่อสารภายในได้รับรู้รับทราบประเด็นข้อห่วงใยและความคิดเห็นของสมาชิกควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวในการทำงานของพรรคฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร สส.สาขาพรรคฯ ตัวแทนจังหวัดและอื่นๆ

นายอภิสิทธิ์กล่าวอีกว่า ขณะนี้สภาฯ ได้ข้อยุติแล้วในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.) สามัญประจำสภา มีทั้งสิ้น 35 คณะ แต่พรรคฯมี สส.จำนวน ที่ได้ที่นั่งใน กมธ. 22 ที่นั่ง ทำให้เราไม่ได้เป็นกรรมาธิการครบทุกคณะ

แต่จะพยายามประสานกับทุกกรรมธิการว่า เป็นไปได้หรือไม่ ที่เราจะขอให้มีตำแหน่งของกรรมาธิการเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ​ ผู้ชำนาญการ หรือเลขาฯ​ อะไรก็แล้วแต่ตามระเบียบของสภา

ซึ่งตนอยากให้ผู้ที่มีประสบการณ์ ทั้งอดีตรัฐมนตรี​ อดีตสส​. ที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในส่วนของกรรมาธิการเหล่านี้​ เร่งแจ้งเข้ามาถึงความสนใจการทำงานในกรรมาธิการ และหากกรรมาธิการไหนที่เราไม่มีกรรมาธิการ ก็จะให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน ช่วยนำเสนอว่า จะสามารถเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในกรรมาธิการต่างๆได้มากน้อยเพียงใด

สำหรับประธานกรรมาธิการ พรรคฯได้มา 2 คณะ คือคณะ กรรมาธิการ สาธารณสุข และคณะกรรมาธิการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเพราะฉะนั้น 2 ขณะนี้อย่างน้อยเราน่าจะมีโอกาสในการที่จะคัดสรรบุคคลหรือบุคลากรเข้าไปเสริมได้ดียิ่งขึ้น

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