“อภิสิทธิ์” จี้ “เอกนิติ” เอาให้ชัด คนละครึ่งพลัส ใช้งบฯ ตัวไหน ชี้มาตรการ ที่ผ่านมา ช่วยเหลือไม่ได้สัดส่วน กับความเดือดร้อนของ ปชช.
25 เม.ย. 69 – ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลในขณะนี้ว่า
อยากให้ รัฐบาล เร่งสร้างความชัดเจน ซึ่ง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พยายามถึงขั้นตอนต่างๆ ว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณ จะทำอย่างไร ร่าง พ.ร.บ. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 เริ่มมีกรอบที่ชัดขึ้นแล้ว
เพื่อไปสู่คำตอบว่า ในที่สุดจำเป็นจะต้องกู้เงินหรือไม่ รวมถึงที่ท่านจะเน้นช่วยกลุ่มเปราะบาง โครงการรายละเอียดเป็นอย่างไร ท่านบอกว่า จะต้องทำอย่างแม่นยำ
แต่ในส่วน พรรคประชาธิปัตย์ ยังยืนยันว่า จริงๆ แล้วการช่วยเหลือที่ดีที่สุดในขณะนี้ รัฐบาลยังใช้เครื่องมือได้อีกทั้งภาษีสรรพสามิต ค่าการกลั่นที่สามารถลดได้อีก เพื่อช่วยตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งการช่วยแบบนี้จะลดภาระของรัฐบาล ที่ต้องมาช่วยปลายทาง และไม่ควรปล่อยให้สินค้าที่ขึ้นไปแล้วลดลง
เมื่อถึงถามถึงโครงการคนละครึ่งพลัส ที่รัฐออก 60 ประชาชนจ่าย 40 จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากแค่ไหน นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนยังเห็น รมว.คลัง ยังแบ่งอยู่ว่า จะมีทั้งกลุ่มเปราะบางและคนทั่วไป
จึงอยากเห็นตัวเลขตรงนี้ให้ชัด เพราะสิ่งที่เราเสนอไปตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลแถลงนโยบายว่า การใช้เงินของรัฐในตอนนี้ เป้าหมายจริงๆ คือ การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า มองเป็นการใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่วนโครงการนี้จะได้ผลหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ต้องขอดูรายละเอียดต่างๆ ของตัวโครงการก่อน เพราะมาตรการช่วยเหลือที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นภาคขนส่ง แท็กซี่ หรือ โครงการของกระทรวงพาณิชย์ ต้องยอมรับว่า ไม่ได้สัดส่วนกับจำนวนคนที่ได้รับความเดือดร้อน
ดังนั้นโครงการนี้ต้องรอตัวหลักตัวนี้ ซึ่งตนไม่แน่ใจว่าจะทำได้ พ.ร.บ. โอนงบประมาณหรือไม่ หรือต้องรองบฯ ปี 2570 หรือต้องรอเงินกู้ หรือการกู้ยืมเงินเป็นพิเศษ จึงอยากให้รัฐบาลเร่งความชัดเจนตรงนี้