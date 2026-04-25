“อภิสิทธิ์” แย้ม คนสนใจ ลงชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม. ในนาม พรรคประชาธิปัตย์ มีทั้งไปทาบทาม-สมัครเข้ามา เล็งเปิดตัวให้ได้ภายในต้น พ.ค. นี้
25 เม.ย. 69 – ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการส่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนาม พรรคประชาธิปัตย์ว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่าง การทาบทาม ผู้ที่เสนอตัวและสนใจ หรือ คนที่เราไปทาบทาม การเปิดตัวอย่างไรต้องทำโดยเร็วที่สุด เพราะ ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน ใกล้จะครบวาระแล้ว ซึ่งตอนนี้มีทั้งคนที่ติดต่อมาและเราติดต่อไปหลายคน
เมื่อถามย้ำว่า บุคคลดังกล่าว เป็นคนภายในพรรคปชป.หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวพร้อมหัวเราะว่า “เดี๋ยวมาก็เป็นคนภายในพรรคแล้ว”
เมื่อถามว่า จะสามารถเปิดตัวได้ต้นเดือน พ.ค. หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จะพยายามทำให้ได้เพราะจะสมัครในช่วงกลางเดือน พ.ค. แล้ว