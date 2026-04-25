“อภิสิทธิ์” แย้ม คนสนใจ ลงชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม. ในนาม พรรคประชาธิปัตย์ มีทั้งไปทาบทาม-สมัครเข้ามา เล็งเปิดตัวให้ได้ภายในต้น พ.ค. นี้

25 เม.ย. 69 – ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการส่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนาม พรรคประชาธิปัตย์ว่า

ขณะนี้อยู่ระหว่าง การทาบทาม ผู้ที่เสนอตัวและสนใจ หรือ คนที่เราไปทาบทาม การเปิดตัวอย่างไรต้องทำโดยเร็วที่สุด เพราะ ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน ใกล้จะครบวาระแล้ว ซึ่งตอนนี้มีทั้งคนที่ติดต่อมาและเราติดต่อไปหลายคน

เมื่อถามย้ำว่า บุคคลดังกล่าว เป็นคนภายในพรรคปชป.หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวพร้อมหัวเราะว่า “เดี๋ยวมาก็เป็นคนภายในพรรคแล้ว”

เมื่อถามว่า จะสามารถเปิดตัวได้ต้นเดือน พ.ค. หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จะพยายามทำให้ได้เพราะจะสมัครในช่วงกลางเดือน พ.ค. แล้ว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

"ซันนี่" แบกเป้เกอร์ ยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวชื่อดัง แชร์ประสบการณ์ 5 ลำดับ ประเทศอันตรายที่สุด 
2

ซมโปะ อาลัย ฮลุน โซโล่ พร้อมนำร่างจากจอร์เจียกลับไทย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
3

เลิกอีกคู่จบรัก7ปี! อดีตพระเอก เขต - เพลง ดาราสาว ฝ่ายหญิงโพสต์จบบริบูรณ์
4

เสียงปืนสนั่น พ่อค้าออนไลน์ เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง เสียชีวิตในบ้าน
5

แพทย์ มช. เผยคำพูดที่ได้ยินบ่อย จาก ผู้ป่วยวาระสุดท้าย สิ่งที่กลัวที่สุดไม่ใช่ความตาย 
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

พระเอกหนุ่ม เคลื่อนไหวล่าสุดหลังดาราสาวประกาศยุติรัก 7 ปี คนบันเทิงส่งกำลังใจ
8

ราคาทองวันนี้ 31 ก.ค.69 ราคาทองคำวันนี้ ประกาศแล้ว รีบเลย ลดลง
9

ทำหนังสือด่วนพิเศษถึง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ จุฬาฯ ช่วยครอบครัว "ฮลุน"
10

เจ้าของร้านคู่รัก ไปแจกการ์ดงานแต่ง ช็อก ไฟไหม้ร้านอุปกรณ์เกษตร วอดเสียหาย สูญ 5 ล้าน