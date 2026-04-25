นายกฯ อนุทิน เปิด ทำเนียบรัฐบาล รับ ปธ. สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย เห็นพ้องจับมือ ใช้กีฬา สร้างสันติภาพ-พัฒนาเยาวชน ต่อยอดสู่รากฐานสำคัญเติบโตทางเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว ยั่งยืน

25 เม.ย. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้การต้อนรับ เชค โจอัน บิน ฮะมัด อาล ธานี H.E. Sheikh Joaan Bin Hamad Al-Thani ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia: OCA)

เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทย โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมหารือ

นายอนุทิน กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ประธาน OCA และชื่นชมบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนขบวนการโอลิมปิกในเอเชียให้เข้มแข็ง และเห็นพ้องถึงบทบาทสำคัญของกีฬา ไม่เพียงในมิติการแข่งขัน แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคี สันติภาพ การพัฒนาเยาวชน และเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

โดยรัฐบาลมุ่งมั่นใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทย ทั้งในด้านศักยภาพ ทักษะ และคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการปลูกฝังค่านิยมโอลิมปิก และการสร้างสังคมที่สงบสุข พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านกีฬาในภูมิภาค และเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ด้าน ประธานสภาโอลิมปิกฯ กล่าวว่า ยินดีที่ได้เยือนประเทศไทย และชื่นชมบทบาทของไทยในการส่งเสริมกีฬาในทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนผ่านกีฬา ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต วินัย และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ส่วนความพร้อมของ OCA ในการร่วมมือกับไทย เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงกีฬาอย่างทั่วถึง

โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางความร่วมมือภายใต้กรอบ OCA ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน การสร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ รวมถึงใช้กีฬาเป็นกลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างสันติภาพ และต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระยะยาว โดย OCA พร้อมสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและการพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน โดยไทยมีบทบาท สำคัญในเวทีเอเชีย ทั้งการส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกมหกรรม การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และการมีส่วนร่วมในโครงสร้างบริหารของ OCA อย่างต่อเนื่อง

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