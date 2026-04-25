“อภิสิทธิ์” เชื่อยกเลิก MOU 2544 ไม่มีปัญหา เหตุ ไม่ได้ใช้งานจริง แนะ ขั้นตอนทางกฎหมาย ต้องรัดกุม พร้อมดูความเคลื่อนไหว กัมพูชา ประกอบ

25 เม.ย. 69 – ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) มีมติยกเลิก MOU 2544 ว่า

ในส่วนของพรรคปชป. พูดมานานแล้ว ว่า เป็นMOU ที่ไม่ได้ใช้งานจริง และมีปัญหาเรื่องแผนที่มาตั้งแต่ต้น เพราะฉะนั้นการเดินหน้าหรือยกเลิกไม่มีปัญหาอะไรในเชิงหลักการ

เพราะการเดินหน้าตาม MOU น่าจะมีปัญหา เพียงแต่ขั้นตอนและวิธีการทางกฎหมายจะต้องรัดกุม เราต้องดูว่าทางฝั่งกัมพูชามีความเคลื่อนไหวอย่างไร แต่โดยรวม ตั้งแต่การเลือกตั้งเราก็พูดชัด MOU 2544 สามารถยกเลิกได้

เมื่อถามว่า การที่ไทยและกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล พ.ศ 1982 จะมีปัญหาในอนาคตหรือไม่ เพราะ กัมพูชา มักจะไม่ปฏิบัติตาม นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การใช้กฎหมายถือเป็นหลักสากล แต่ในกรณีที่ต้องมีการเจรจา ก็ต้องมาทำข้อตกลงกันใหม่ เพราะข้อตกลงเดิมไม่ได้เดินอยู่แล้ว เพราะมีปัญหาหลายอย่าง

ส่วนการยกเลิก จะเป็นผลดีหรือไม่นั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตอนนี้คงต้องดูว่า การดำเนินการจะต้องทำอย่างรัดกุมตามหลักกฎหมาย และต้องดูการเคลื่อนไหวของ กัมพูชา ประกอบกัน

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