พรรคประชาชน เปิด 3 ทางเลือก เลขา ปชน. คนใหม่ “พิจารณ์-ณัฐวุฒิ” ตัวเต็ง “เท้ง” สงบข่าว นั่งหัวหน้าพรรคฯ เหมือนเดิม ไม่มีการปรับ อาจเปลี่ยนแค่ กรรมการบริหารพรรค
25 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับคำร้องคดี 44 อดีต สส.พรรคก้าวไกล กรณีแก้ไข มาตรา 112 แต่มีคำสั่งให้ 10 สส. พรรคประชาชนในปัจจุบัน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นั้น
สำหรับ การจัดทัพกรรมการบริหารพรรค เพื่อแทนที่ สส. เดิม ที่ติดพันคดีความ มีความชัดเจนว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในตำแหน่งหลัก หัวหน้าพรรค ยังยืนยันให้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ดำรงตำแหน่งต่อไป
ไม่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้ ที่ว่า จะมีการวางตัว นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ขึ้นมาแทน จะมีเพียงตำแหน่ง เลขาธิการพรรค เท่านั้น เนื่องจาก นายศรายุทธิ์ ใจหลัก ได้ลาออกไป เนื่องจากเคยกล่าวไว้ว่า หากแพ้เลือกตั้ง จะลาออก โดยพรรค ปชน. จะดำเนินการคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งนี้แทนในลำดับถัดไป
ในส่วนตำแหน่ง เลขาธิการพรรค ปชน. นั้น มีความเป็นไปได้ 3 ทางได้แก่
1. หัวหน้าพรรค ตั้งเลขาธิการ รักษาการ จาก กรรมการบริหารพรรค คนใดคนหนึ่งไปพลางก่อน ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกใหม่ ภายใน 180 วัน
2. เลือกจากบุคคลที่เป็นสมาชิกพรรค ที่ไม่มีตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค
และ 3. สลับตำแหน่ง โดยดันบุคคลใดบุคคลหนึ่งจาก กรรมการบริหารขึ้นมาเป็น เลขาธิการ และเลือก กรรมการบริหารคนใหม่ แทนอีก 1 ตำแหน่ง
ซึ่งคาดว่า อาจจะมีการดัน นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน หรือ พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง