จับตาพรุ่งนี้ ประชุมใหญ่ พรรคประชาชน ดัน ‘พิจารณ์’ นั่งเลขาธิการ พรรคปชน. คนใหม่ แทน ศรายุทธิ์ ใจหลัก เนื่องจากเคยกล่าวไว้ว่า หากแพ้เลือกตั้ง จะลาออก

25 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดทัพ กรรมการบริหารพรรคประชาชน เพื่อแทนที่ สส. เดิม ที่ติดพันคดีความ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รับคำร้องคดี 44 อดีต สส.พรรคก้าวไกล กรณีแก้ไข มาตรา 112

โดยพรรคปชน. มีความชัดเจนว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในตำแหน่งหลัก หัวหน้าพรรค ยังยืนยันให้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป

แต่จะมีเพียงตำแหน่ง เลขาธิการพรรคปชน. เท่านั้น เนื่องจาก นายศรายุทธิ์ ใจหลัก ได้ลาออกไป เนื่องจากเคยกล่าวไว้ว่า หากแพ้เลือกตั้ง จะลาออก โดยพรรค ปชน. จะดำเนินการคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งนี้แทน

ซึ่งคาดว่า ในส่วนของ เลขาธิการพรรค ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งใหม่ แทน นายศรายุทธิ์ ใจหลัก มีรายงานข่าวแจ้งว่า จะมีการแต่งตั้ง นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค ขึ้นดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรคคนใหม่

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