ศุภณัฐ ฟาด กรมทางหลวงชนบท ปิดไฟถนนไม่ได้ช่วยประหยัด ทำเสี่ยงอันตราย แนะ เปลี่ยนไฟส้ม เป็นแอลอีดี อย่าปล่อยให้ใครมาลักขโมยตัดสายไฟบ่อยๆ น่าจะดีกว่า
จากกรณีที่กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สั่งการให้ลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบท ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัย โดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค. 69 นั้น
วันที่ 26 เม.ย. 2569 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์ กรณีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) สั่งการให้ลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบท ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัย โดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค. 2569
โดยนายศุภณัฐ ระบุข้อความว่า สิ่งที่กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ควรทำ คือ การเปลี่ยนหลอดไฟจากไฟส้ม HPS เป็นไฟ LED ซึ่งจะประหยัดพลังงานได้ดีกว่า และยั่งยืนกว่า การดับไฟบนถนนนะครับ
การที่กระทรวงคมนาคมมาโฟกัสเรื่องปิดไฟ คงช่วยไม่ได้เท่าไร เพราะระยะห่าง-ความถี่-ตำแหน่งของ หลอดไฟมันถูกกำหนดมา เพื่อการกระจายแสงให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ถ้าปิดไฟก็ต้องกระทบต่อผู้ใช้งานถนน เสี่ยงอันตราย และในหลายพื้นที่ก็ไฟดับมานานแล้วด้วย ยิ่งปิดก็ยิ่งมืด ปลายทางเชื่อว่า นโยบายนี้คงแทบไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
ถ้าจะประหยัดไฟอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงไปเน้นเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ให้ครบ และอย่าให้ใครมาลักขโมยตัดสายไฟบ่อยๆ น่าจะดีกว่าครับ