ไม่พลิกโผ! ณัฐพงษ์ นั่งหัวหน้าพรรค ปชน. ต่อ ‘พิจารณ์’ ขึ้นแท่นเลขาฯ ป้ายแดง หวังงานพื้นที่-สภา เชื่อมโยงไร้รอยต่อ ด้อมส้ม หอบยันต์ชนะมารรุ่นประชาชน มอบให้
เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 26 เม.ย. 2569 ที่โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพมหานคร นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ภายหลังผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคประชาชนว่า ที่ประชุมใหญ่ของพรรคได้ให้ความเห็นชอบให้นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค
และน.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา อดีตสส.นครปฐม ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรค ส่วน น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นโฆษกพรรค ยืนยันว่าทุกคนพร้อมทำงานเต็มที่
ด้านนายพิจารณ์ กล่าวว่า ตนในฐานะเลขาธิการพรรคคนใหม่จะต่อยอดเรื่องที่ประชุมร่วมกันให้เกิดขึ้นได้จริง จะให้ความสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกองคาพยพของพรรค ซึ่งทุกภารกิจที่พรรคประชาชนทำจะมีคำถามว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร
ดังนั้น ทุกองคาพยพของพรรค ทั้ง สส. ทีมจังหวัด ทีมเครือข่าย จำเป็นที่จะต้องทำงานสอดประสานกัน และต้องติดอาวุธ ทั้งเรื่องกฎหมายและกลไกในรัฐสภา เพื่อให้การทำงานทั้งในและนอกสภาฯ เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ภายใต้ความมุ่งหมายที่เราอยากจะชนะการเลือกตั้ง
แต่สุดท้ายเราจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในฐานะพรรคฝ่ายค้านได้อย่างไร หรือใช้กลไกสภาในการผลักดันรณรงค์การแก้ไขกฎหมาย จึงต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกองคาพยพ
เมื่อถามว่า การมุ่งเคาะผู้สมัครสส.ให้เร็วขึ้น จะแก้ไขเรื่องคุณสมบัติที่เป็นปัญหาอยู่ได้หรือไม่ นายพิจารณ์ กล่าวว่า เวลาที่เราพูดเป้าหมายว่าประชาชนได้อะไร แต่วิธีการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งวิธีการที่เราเห็นตรงกัน คือ แคนดิเดตผู้สมัครที่จะสามารถรับรองได้รวดเร็วขึ้น จะมีทีมงาน หรือพลังในการทำงานในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้ง
เมื่อถามว่า กดดันกับการรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคหรือไม่ เพราะถือเป็นตำแหน่งที่เป็นมันสมองของพรรค นายพิจารณ์ กล่าวว่า การกดดันหรือไม่กดดันไม่ใช่ประเด็น แต่ประเด็นคือเมื่อที่ประชุมพรรคให้ความไว้วางใจ ตนมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ทั้งกรรมการบริหารและผู้บริหารของพรรค รวมถึงองคาพยพของพรรคได้เห็นตรงกันว่าจะมุ่งไปทางไหน ตนก็มีหน้าที่ในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ในภาวะนิติสงคราม ภายใต้สถานการณ์การสั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งตนมองว่าเป็นโอกาสในวิกฤตที่จะขับเคลื่อนการทำงานผ่าน 10 สส. ที่ไม่ได้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีพลัง ฉะนั้น เรื่องของความกดดันหรือไม่กดดันคงไม่ใช่ประเด็น แต่จะทำงานให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่าจะวางรากฐานภายในพรรคอย่างไร เพื่อไม่ให้มีการเมืองและการแย่งชิงตำแหน่ง นายพิจารณ์ กล่าวว่า จำเป็นต้องทำความเข้าใจทุกองคาพยพภายในพรรคว่าการมารวมตัวกันเป้าหมายคืออะไร ซึ่งเป้าหมายคือทำให้ชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้นหรือการสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ ดังนั้น ถ้าหากทุกคนมองเป้าหมาย ทุกอุปสรรคทุกความขัดแย้งก็จะก้าวข้ามไปได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังแถลงข่าวเสร็จสิ้น ผู้สนับสนุนพรรคประชาชน ได้นำยันต์ “ชนะมาร รุ่นประชาชน พร้อมคาถาชนะมาร” ใส่กรอบ พร้อมนำผลส้มที่บรรจุอยู่ในกล่องใส มามอบให้กับนายณัฐพงษ์ และนายพิจารณ์
ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่าส้มที่อยู่ในกล่องใส เหมือนที่อยู่ในห้องทำงานของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย บนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ แต่นายณัฐพงษ์ ไม่ได้ตอบคำถาม เพียงแต่ยิ้มและหัวเราะเท่านั้น