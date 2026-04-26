ณัฐพงษ์ เย้ย รัฐบาลสีน้ำเงิน ดูเหมือนเข้มแข็ง แต่เปราะบาง ชี้เหตุผลทำให้อยู่ไม่ครบเทอม เผย ล่ารายชื่อแล้ว ฟ้อง ป.ป.ช. คดี ‘ศักดิ์สยาม’ มั่นใจได้ชื่อครบแน่
เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 26 เม.ย. 2569 ที่โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพมหานคร นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการประเมินรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย จะอยู่ครบเทอม 4 ปี หรือไม่ และอะไรจะเป็นกับดักที่ทำให้รัฐบาลนี้จนมุมได้ว่า ถ้ามองจากภายนอกเหมือนรัฐบาลเข้มแข็ง มีเสถียรภาพหลายด้าน
หลายคนวิเคราะห์ว่าอาจมีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับ สว. หรือองค์กรอิสระ แต่มองในอีกมุมหนึ่งภายใต้ความแข็งตรงนั้น ภายในก็เปราะบาง
ทั้งนี้ สิ่งที่ทำให้รัฐบาลชุดนี้มีความเปราะบาง คือ ทุกกลุ่มก้อนอำนาจที่ยึดโยงอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นมุ้งใหญ่จากพรรคอื่นๆ ที่ดูดเข้ามาอยู่ในพรรคภูมิใจไทย รวมถึงการใช้อำนาจโดยมิชอบขององค์กรอิสระ และกลุ่มทุนนายทุนที่สนับสนุน หรือข้าราชการที่ได้รับประโยชน์อิงแอบจากรัฐบาลสีน้ำเงิน ซึ่งทุกคนล้วนโยงใยกัน
โดยผลประโยชน์เราจะเห็นได้ชัดว่า จากวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นจะเป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่ทำให้รัฐบาลชุดนี้แสดงความเปราะบางออกมา และถึงแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีที่เป็นสายเทคโนแครต แต่บางประเด็นก็ไม่ได้กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ เช่น กรณีแลนด์บริดจ์
“ฉะนั้น เชื่อว่าความเปราะบางภายในของรัฐบาลที่ยึดโยงกันด้วยกลุ่มผลประโยชน์ตรงนี้ วิกฤตต่อไปในอนาคต ในทุกวิกฤตจะทำให้รัฐบาลที่ดูเหมือนจะเข้มแข็ง แต่สุดท้ายก็จะมีความเปราะบางภายในตัวเอง ซึ่งเป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านและพรรคประชาชนที่จะทำให้ประชาชนเห็นว่า ภายใต้รัฐบาลแบบนี้จะยิ่งทำให้สังคมไทยเปราะบาง และรัฐบาลเองก็จะอยู่ไม่ได้” นายณัฐพงษ์ กล่าว
เมื่อถามกรณีที่พรรคประชาชนล่ารายชื่อสมาชิกรัฐสภา เพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระของศาลฎีกาเพื่อตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มีพรรคร่วมฝ่ายค้าน และ สว.บางส่วนร่วมเข้าชื่อกับเรา ยืนยันว่าไม่ได้ทํางานตัวคนเดียว
เมื่อถามว่ามีการคุยกับใครบ้างแล้วหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มีการพูดคุยหลังบ้านกับทุกส่วน แต่เนื่องจากยังไม่มีมติอย่างเป็นทางการ หากพูดไปก่อนว่ามีใครร่วมลงชื่อแล้วบ้าง อาจเป็นการเสียมารยาทในการพูดคุยกัน แต่ยืนยันว่ามีการพูดคุยหลังบ้านแล้ว เชื่อมั่นว่าได้รายชื่อครบแน่นอน