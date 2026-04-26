ไอติม ชี้ต้องรีเซ็ตทีมโฆษก ชู “ลิซ่า” คุมทัพแทน บอกมีความสามารถสื่อสารเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย-เข้าถึงประชาชน เชื่อเป็นกำลังสำคัญพรรคเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น เผยแจ้งความประสงค์ “เท้ง” ขอเปลี่ยนตั้งแต่หลังเลือกตั้ง
วันที่ 26 เม.ย.69 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ อดีตโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่ตนได้รับมอบหมายจากพรรคให้ทำหน้าที่เป็นโฆษกพรรค ตั้งแต่สมัยพรรคก้าวไกล มาจนถึงพรรคประชาชน ตนพยายามเต็มที่ในการทำงานด้านการสื่อสารโดยยึด 3 หลักสำคัญ 1.เน้นการสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจกับประชาชน ซึ่งตนเห็นว่าต้องอาศัยการรับฟังเสียงสะท้อนอย่างกว้างขวาง การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ การนำเสนอหลักการที่คงเส้นคงวา การนำเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และการตอบคำถามที่ยังคาใจประชาชน
นายพริษฐ์ ระบุต่อว่า 2.ปรับบทบาทกองโฆษก จากทีมที่ทำหน้าที่สื่อสารด้วยตนเองเพียงฝ่ายเดียว มาเป็นทีมที่เน้นสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆ สส. หรือคนอื่นในพรรค ได้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารต่อสังคม ในประเด็นที่เขาทำงานหรือเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 3.ทำงานกันเป็นทีมร่วมกันกับคนอื่นในกองโฆษก เพื่อช่วยกันเสริมจุดแข็งของแต่ละคนที่แตกต่างกัน โดยยึดหลักว่าการสื่อสารในแต่ละประเด็น จะต้องมีเอกภาพในเชิงสาระและหลักการ แต่มีความหลากหลายในรูปแบบการสื่อสาร เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม
นายพริษฐ์ ระบุอีกว่า ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่มีพลวัตสูง รวมถึงความท้าทายสำคัญเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน ทุกคนในกองโฆษกเราเห็นตรงกันว่ายังมีอีกหลายภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารที่เราจำเป็นต้องเร่งต่อยอด ปรับเปลี่ยน หรือยกระดับ ตั้งแต่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง ตนจึงได้แจ้งความประสงค์กับหัวหน้าพรรคว่าตนเห็นว่าพรรคควรมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรให้เข้ามาทำหน้าที่โฆษกพรรคแทน โดยตนได้ร่วมวางแผนการเปลี่ยนผ่านกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา
นายพริษฐ์ ระบุด้วยว่า ประชุมใหญ่พรรควันนี้ จึงเป็นจังหวะที่ดี ที่เราจะได้เริ่มต้นบทใหม่ สำหรับงานด้านการสื่อสารของพรรคประชาชน และตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งต่อภารกิจในการทำหน้าที่โฆษกและบริหารกองโฆษกต่อให้กับ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน ตั้งแต่ตนเข้ามาที่พรรคก้าวไกลในปี 2565 ตนได้ทำงานร่วมกันกับ น.ส.ภคมน อย่างใกล้ชิด และได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจาก น.ส.ภคมน มาโดยตลอด ความสามารถของ น.ส.ภคมน ในการสื่อสารเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง เป็นสิ่งที่ตนเชื่อว่าใครที่ติดตามการอภิปรายและการทำงานของเขาเห็นเป็นที่ประจักษ์
“หลังจากนี้เป็นต้นไป ในห้วงเวลาที่พรรคต้องทำงานเชิงความคิดในประเด็นที่แหลมคมอย่างเข้มข้นขึ้น และในห้วงเวลาที่พรรคต้องทำงานหนักขึ้นในการเติมไฟให้กับคนที่ยังมีใจให้พรรค โน้มน้าวคนที่ยังลังเล และเปลี่ยนใจคนที่ยังไม่เชื่อใจเรา ผมเชื่อว่า คุณภคมน จะเป็นกำลังสำคัญของพรรคประชาชนในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนในกองโฆษกทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน ขอบคุณพรรคที่ไว้วางใจให้ผมทำหน้าที่ดังกล่าวที่ผ่านมา และขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้มีโอกาสพบปะและทำงานร่วมกันในบทบาทที่เรารับผิดชอบ” นายพริษฐ์ ระบุ