พิพัฒน์ บอกยังไม่มีนโยบายลดค่าทางด่วน ย้ำลงพื้นที่สำรวจแลนด์บริดจ์ พ.ค.นี้ แค่ระดมความเห็น ยังไม่ทําประชาพิจารณ์
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม กล่าวถึงแนวคิดการผลักดันนโยบายลดค่าทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เหลือไม่เกิน 50 บาท ตลอดสายทุกเส้นทาง จะดําเนินการเมื่อใดว่า ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ และยังไม่มีอะไรเลย
ก่อนถามกลับสื่อมวลชนว่าเอาข่าวมาจากไหน ใครเอาข่าวมาพูด ตนไม่รู้ และยังไม่ทราบเลย
เมื่อถามถึงกรณีที่มีข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมทีมเศรษฐกิจ นายพิพัฒน์ ปฏิเสธว่า ตนไม่ทราบ
เมื่อถามถึงการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ภาคใต้ ช่วงเดือนพ.ค.นั้น นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ต้องขอหารือวิธีระดมความคิดเห็นก่อน และย้ำว่ายังไม่มีการทําประชาพิจารณ์