ศรีสุวรรณ ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ชง ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ปม ป.ป.ช.ชี้ ‘ศักดิ์สยาม’ไม่จงใจซุกหุ้น ขัดหรือแย้งต่อคำวินิจฉัยศาล หรือไม่

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2569 ที่สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรรักชาติ รักแผ่นดิน เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำหรือคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

กรณีมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสส. และรมว.คมนาคม ว่าไม่ได้จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 5 หรือไม่

สืบเนื่องจาก ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยที่ 1/2567 เมื่อ 17 ม.ค.2567 ว่านายศักดิ์สยาม ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของ หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น และเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของ หจก.ดังกล่าว เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 187

ประกอบพ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 มาตรา 4(1) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5)

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นวันที่ 19 ม.ค.67 ตนได้นำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวนและมีความเห็นว่า นายศักดิ์สยาม ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ปกปิดหุ้น ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย หรือ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่

กระทั่งวันที่ 8 ก.ย.68 ป.ป.ช.มีคำวินิจฉัยว่านายศักดิ์สยาม ไม่จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ แต่มิได้แถลงให้สาธารณชนทราบ กระทั่งมาแถลงให้ทราบเมื่อ 23 เม.ย.69 ที่ผ่านมา ซึ่งรายละเอียดในคำแถลงมีพิรุธมากมาย อันส่อขัดหรือแย้งต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2567 โดยตรง

เหตุดังกล่าวตนจึงนำความทั้งหมดมาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อทำความเห็นเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยของ ป.ป.ช.ในเรื่องดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 5 หรือไม่

หรือทำความเห็นส่งไปยังศาลปกครอง เพื่อพิจารณาไต่สวนและมีคำพิพากษาตามกฎหมายของศาลปกครองต่อไป

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