สว.นรเศรษฐ์ เตรียมยื่นญัตติ ขอรัฐบาลทบทวนเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ สงสัยทำไมเร่งรีบ ทั้งที่ EIA-EHIA ยังไม่เสร็จ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่-ไม่คุ้มค่า
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา แถลงว่า เตรียมเสนอญัตติต่อวุฒิสภา เพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ เพราะโครงการดังกล่าว เป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณมาก และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเช่นเดียวกัน
ซึ่งรัฐบาลยืนยันหลายครั้งว่าจะเร่งรัดดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทั้งที่กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA ทั้งท่าเรือฝั่งระนองและชุมพร ยังไม่เรียบร้อย จึงมองว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เร่งรัดเร่งรีบเกินไป
รวมถึงการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของรถไฟทางคู่ และมอเตอร์เวย์ ก็ยังอยู่ในกระบวนการ ดังนั้น การเร่งรัดดำเนินการ อาจทำให้การดำเนินการ EIA และ EHIA ถูกมองเป็นเพียงพิธีกรรมได้
นายนรเศรษฐ์ กล่าวด้วยว่า สังคมยังมีการถกเถียงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งตามรายงานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ระบุตัวโครงการไม่มีความคุ้มค่า และท่าเรือ 2 ฝั่งที่ต้องใช้รถไฟขนถ่ายสินค้า เพื่อไปขึ้นท่าเรืออีกฝั่งหนึ่งนั้น ถูกผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือหลายคนระบุว่า อาจไม่มีผู้ขนส่งรายใดมาใช้บริการ และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาโต้แย้งว่า ประชาชนอาจมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
ตนจึงขอถามรัฐบาลว่า เป็นเพราะรัฐบาลไม่เปิดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยหรือไม่ เพราะตามรายงาน EHIA ของท่าเรือทั้ง 2 ฝั่ง
กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ได้เชิญสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มาสอบถามถึงการไม่เปิดเผยรายงาน EHIA ทั้งที่เป็นรายงานสาธารณะ เพื่อให้ภาคประชาสังคมได้รับทราบ และเป็นประโยชน์สาธารณะ
แต่กลับได้ข้ออ้างว่าเป็นห่วงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมาย PDPA ทั้งที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เคยวินิจฉัยไว้แล้วว่ารายงาน EHIA สามารถเปิดเผยได้ เพราะเป็นประโยชน์สาธารณะ
นายนรเศรษฐ์ ได้ตั้งข้อสงสัยต่อการดำเนินโครงการแลนด์บริจด์ว่า เป็นเพราะคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ที่ 9/2559 ด้วยหรือไม่ เพราะเปิดโอกาสให้เร่งรัดการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง สามารถเปิดประมูลล่วงหน้าได้ แม้รายงาน EIA และ EHIA อยู่ระหว่างการพิจารณา และรัฐบาลยังเร่งจะเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติ SEC ให้เข้าสู่กระบวนการเร็วขึ้นด้วยหรือไม่
ซึ่งเนื้อหาในร่างกฎหมายให้อำนาจคณะกรรมการยกเว้นกฎหมายหลายฉบับ เพื่อให้กระบวนการดำเนินการแลนด์บริดจ์เร็วขึ้น และยังช่วย Fast Track กระบวนการ EIA และ EHIA ให้เร็วขึ้นด้วย
“ผมจึงต้องการสอบถามรัฐบาลว่า มีความจำเป็นที่จะต้องรีบเร่งโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งใช้งบประมาณถึง 1,000,000 ล้านบาท และยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะการถมทะเลทั้งฝั่งระนองและชุมพร การระเบิดภูเขา เพื่อสร้างมอเตอร์เวย์และทางรถไฟ ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งเกษตรกรรมของประเทศ” นายนรเศรษฐ์ กล่าว