ศุภจี แจงกระทู้สด สว. ไม่มีนโยบายห้ามส่งออกปาล์มน้ำมัน บอกราคาที่ผันผวนเพราะกลไกตลาด ติง ‘สว.เศรณี’ ไม่สร้างสรรค์ หลังพูดมีนั่งเทียนเขียนสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ
เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีพล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณากระทู้ถามสด ของนายเศรณี อนิลบล สว. ถามนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ถึงปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ และมีการควบคุมการส่งออก ทำให้เกษตรกรที่ต้องการส่งออกได้รับความเดือดร้อน
นางศุภจี ชี้แจงว่าไม่มีนโยบายห้ามส่งออก จากข้อมูลเมื่อ 23 เม.ย. มีคำขอเพื่อส่งออก 1.4 แสนตัน และอนุมัติทุกคำขอ ทั้งนี้ มีเพดานส่งออกอยู่ที่ 2 แสนตัน แต่การอนุมัตินั้นต้องพิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ใช้ผลิตพลังงาน ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบนั้นพบว่าขึ้น-ลง ซึ่งเวลานี้อยู่ในช่วงราคาลงต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซีย อยู่ที่ 37.48 บาทต่อกิโลกรัม แต่ราคาขายในประเทศอยู่ที่ 38 บาทต่อกิโลกรัม
ดังนั้น เมื่อราคาส่งออกไม่ดีกว่าขายในประเทศ จึงไม่มีใครอยากส่งออก ซึ่งการขึ้น-ลงของราคาเป็นไปตามกลไกตลาด แต่สิ่งที่กระทรวงพาณิช์ดูคือ องค์รวม ขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายห้ามการส่งออก แต่การส่งออกได้ต้องขออนุญาต
จากนั้นนายเศรณี ถามอีกว่า ตัวเลขของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสต๊อกน้ำมันให้ตรวจจริง อย่านั่งเทียน หากราคาขายน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศสูงกว่าส่งออก ทำไมไม่ประกาศนโยบาย ว่า บี30 บี40 บี50 เหมือนอินโดนีเซีย รวมถึงขอให้มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องไบโอดีเซล
นอกจากนั้นในส่วนของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)ที่บอกว่าจะสร้างสมดุลขอให้เพิ่มสัดส่วนเกษตรกรเป็นกรรมการด้วย ไม่ใช่ให้มีเฉพาะภาคเอกชน
นางศุภจี ชี้แจงว่า ทุกอย่างตนรับฟังและนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องลงไปดูในพื้นที่ ส่วนที่บอกว่าอย่านั่งเทียน ตนขอว่าควรให้เกียรติกันและกัน เพราะทุกคนช่วยกันทำงาน ตนทำงานเต็มที่และข้าราชการทำงานเต็มที่ แต่การพูดแบบนั้นถือว่าไม่สร้างสรรค์ที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นางศุภจี ชี้แจงต่อว่า สำหรับประเด็นที่ถามว่าหากราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศดีกว่าต่างประเทศ ทำไมไม่ประกาศใช้ บี30 บี40 บี50 ที่ชัดเจนนั้น เป็นเพราะต้องปรับตัว ค่อยเป็นค่อยไป และดูทั้งระบบว่าสามารถใช้ได้มากน้อยแค่ไหน และกว่าที่จะผลักดัน บี20 ได้นั้น ต้องดูแลผู้ได้รับผลกระทบด้วย รวมถึงต้องดูปริมาณเพื่อให้สมดุลกับนโยบายพลังงานที่ต้องการส่งเสริม อย่างไรก็ดีตนจะรับข้อเสนอให้มีตัวแทนภาคเกษตรกร ร่วมเป็น กนป. เพราะคนที่ได้ประโยชน์คือ เกษตรกร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นางศุภจีชี้แจงเสร็จ นายเศรนี ขอใช้สิทธิ์ตอนท้ายเพื่อขอถอนคำว่า นั่งเทียน และขอเปลี่ยนเป็นคำว่า ช่วยนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน