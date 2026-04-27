กรวีร์ เผย นายกฯ กำชับ รมต.ตอบกระทู้สภา ขอฝ่ายค้านแจ้งล่วงหน้าตั้งกระทู้ถามใคร จะได้ล็อกคิว แจงแก้รัฐธรรมนูญ ต้องทำอยู่แล้ว เพราะผ่านประชามติ แต่ต้องรอเวลาเหมาะสม
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงวาระการประชุมวิปรัฐบาล ว่า วันนี้เป็นการประชุมวิปรัฐบาลครั้งแรก คงจะเป็นการเตรียมประเด็นสำหรับการประชุมสภาในวันพุธ และวันพฤหัสบดีนี้ โดยตามระเบียบวาระวันพุธ จะเป็นเรื่องของญัตติ ส่วนวันพฤหัสบดี จะเป็นเรื่องกระทู้ กระทู้ทั่วไป และเรื่องรับทราบ ซึ่งเป็นวาระปกติของสภา
เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านที่แสดงความกังวลเรื่องการตอบกระทู้ของรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกันอย่างไรบ้าง นายกรวีร์ กล่าวว่า ขอบคุณนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในสภา ซึ่งได้มีการพูดคุย และนายกรัฐมนตรีได้ย้ำกับรัฐมนตรีทุกคนว่าวันพฤหัสบดีขอให้ความสำคัญกับกระทู้
นายกรวีร์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มีการยืนยันจากรัฐมนตรีที่ต้องมาตอบกระทู้ ก็มาครบทุกคน ส่วนกระทู้สด หากเป็นกระทู้ของรัฐบาล เราจะมีการประสานงานล่วงหน้า ซึ่งจะรู้ตั้งแต่วันจันทร์ น่าจะเป็นการล็อกคิวรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบได้อย่างแน่นอน
นายกรวีร์ กล่าวอีกว่า ส่วนกระทู้ของฝ่ายค้านอีก 2 กระทู้นั้น ขอความร่วมมือฝ่ายค้าน หากทราบล่วงหน้าว่าจะถามรัฐมนตรีท่านใด ขอให้แจ้งมาที่วิปล่วงหน้าก่อน ซึ่งไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ว่าจะถามอะไร ขอแค่บอกว่าจะถามท่านใด
นายกรวีร์ กล่าวต่อว่า เมื่อวันอังคารมีการประชุม ครม. จะมีการประสานล่วงหน้าให้มาตอบได้ ทางรัฐบาลและคณะรัฐมนตรียืนยันว่า จะให้ความสำคัญกับเรื่องการมาตอบกระทู้การประชุมสภาสมัยนี้แน่นอน
เมื่อถาม ในวิปรัฐบาลได้พูดคุยพิจารณาการร่างกฎหมาย หรือยืนยันร่างกฎหมายมาบ้างแล้วหรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า รัฐบาลจะทำภายในกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดแน่นอน และคงมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ว่ากรอบเวลาจะเป็นอย่างไร โดยรัฐบาลเอง ยังรอว่าจะมีการยืนยันกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่สภาได้ภายในสัปดาห์ไหน แต่ภายในสัปดาห์หน้ายังไม่มีการยืนยันจาก ครม.เข้ามา
เมื่อถามถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น นายกรวีร์ กล่าวว่า เดี๋ยวต้องมาคุยรายละเอียดระหว่างรัฐบาลและสภา ว่าหากจะแก้จะแก้ในทางไหน ถึงเวลาหรือมีเรื่องเร่งด่วนอย่างไร ที่ต้องแก้ และขณะนี้คิดว่ารัฐบาลเองน่าจะโฟกัสกับเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ พลังงาน และการสู้รบในตะวันออกกลางมากกว่า
เมื่อถามว่า กังวลหรือประเมินอย่างไร เพราะการแก้รัฐธรรมนูญ มีเรื่องผลประชามติกำกับด้วย นายกรวีร์ กล่าวว่า ไม่ได้กังวลอะไร เพราะการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับผ่านการทำประชามติมาแล้ว หมายความว่า จะช้าหรือเร็วยังไง เรื่องนี้ต้องนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาอยู่แล้ว ไม่ได้มีความกังวลอะไร
นายกรวีร์ กล่าวต่อว่า ต้องดูว่าหากถึงเวลาเหมาะสมที่ต้องแก้ จะแก้ไปในทิศทางไหน และกลไกกติกาที่จะเดินไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นอย่างไร ถึงเวลาคงได้เห็นหน้าตา