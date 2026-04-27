กรวีร์ ประธานวิปรัฐบาล ไม่ติดขัด ‘พรรคประชาชน’ ตั้งครม.เงา ตรวจสอบรัฐบาล บอกหากสร้างสรรค์ยินดีรับฟัง เชื่อประชาชนได้ประโยชน์

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงพรรคประชาชน (ปชน.) เตรียมตั้งคณะรัฐมนตรีเงา (ครม.เงา) ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่า เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านและเป็นเรื่องที่ดีที่ฝ่ายค้านจะได้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการติดตามประเด็นต่างๆ ของครม.

โดยจะต้องดูว่าเนื้อหาสาระการทำงานของครม.เงาจะเป็นอย่างไร ตนเชื่อว่ารัฐบาลยินดีรับฟังความคิดเห็น โดยเฉพาะฝ่ายค้าน มีข้อเสนอแนะหรือข้อท้วงติงใด หากเป็นไปโดยสร้างสรรค์ นายกรัฐมนตรีและครม.ชุดนี้ยินดีรับฟัง เรื่องไหนที่นำมาปรับใช้กับนโยบายของรัฐบาลได้ เชื่อว่ารัฐมนตรีแต่ละคนก็มีความยินดี

เมื่อถามว่ามองการทำงานของรัฐมนตรีเงาอย่างไร เพราะในอดีต ครม.เงาของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ก็ทำงานอย่างเข้มข้น นายกรวีร์ กล่าวว่ายังไม่เห็นว่าการทำงานจะเป็นอย่างไร ขอรอติดตามการทำงานก่อนแล้วค่อยให้ความคิดเห็นในภายหลัง

ส่วนตัวคิดว่าการมีครม.เงานั้น สุดท้ายแล้วที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชน คิดว่าน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบได้

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