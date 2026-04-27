ประชาชาติ เผย 4 ระดับ สั่งฆ่า สส.กมลศักดิ์ จี้ตำรวจตรงไปตรงมา หลังมีข้อมูล 2 ทหารพัวพัน เชื่อหากดำเนินการจริงจัง จับตัวผู้บงการได้แน่

วันที่ 27 เม.ย.2569 นายอับดุลเราะมัน มอลอ หรือ อ.เบน รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ (ปช.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคดีการลอบสังหารนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติว่า ล่าสุดนายกมลศักดิ์ เข้าแจ้งความที่สภ.บาเจาะ นราธิวาส เพื่อแจ้งความเอาผิดกับทหารเรือ 2 นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว

นายอับดุลเราะมัน กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลในเชิงลึก ทำให้เราไม่เชื่อว่าการกระทำดังกล่าวดำเนินการด้วยทีมสังหารทั้ง 5 คนที่จับกุมตัวได้เท่านั้น เพราะจากข้อมูลเชิงลึกพบว่าคดีนี้ แบ่งได้ เป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 สูงสุด คือ ผู้บงการตัวจริง ระดับที่ 2 ผู้ประสานงาน วางแผน

ระดับที่ 3 ผู้อำนวยความสะดวก จัดหาอาวุธ กระสุน ยานพาหนะ ประสานเรื่องการหลบหนี และระดับที่ 4 กลุ่มมือปืน ซึ่งถูกออกหมายจับและจับกุมแล้ว 5 คน

นายอับดุลเราะมัน ระบุว่า ตามที่ทราบว่าหลังจากเกิดเหตุ พรรคประชาชาติได้ตั้งคณะทำงาน และทราบข้อมูลว่ายังมีอีกหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่่องดังกล่าว แต่เมื่อเรื่องผ่านมาเดือนกว่า ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ กับกลุ่มบุคคลที่อยู่เหนือทีมสังหาร ทั้งที่คำให้การซัดทอดทั้งหมด ล้วนปรากฎอยู่ในสำนวน ทำให้นายกมลศักดิ์ ต้องเข้าแจ้งความเอง เพื่อเป็นเจ้าทุกข์ นำคนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้

รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า สำหรับนายทหาร 2 คนที่ถูกแจ้งความนั้น จากข้อมูลพบว่าเป็นระดับที่ 2 และที่ 3 หากเข้าสู่กระบวนการแล้ว จะสามารถเรียกพยานต่างๆ ทั้งเรื่องข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ก็จะรู้ว่าได้พบปะพูดคุยกับใคร และจะนำไปสู่ผู้บงการตัวจริงที่อยู่ในระดับ 1 ได้

นายอับดุลเราะมัน กล่าวว่า เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งพรรคประชาชาติเอาจริงเอาจัง เนื่องจากการก่อตั้งพรรค ได้ประกาศว่าเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้อยู่อย่างร่มเย็น แต่นี่เป็นส.ส.ของพรรคเอง ยังปกป้องไม่ได้ ต่อไปจะบอกกับประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างไร

นอกจากนี้ยังขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล และหน่วยงานความมั่นคงว่า หากไม่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ก็น่ากังวลว่าจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสิ่งที่ทุ่มเทกันมากว่า 20 ปีก็จะสูญเปล่า เพราะหากไม่สามารถจับกุมผู้บงการได้ ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ย่อมต้องลดลง และจะเกิดปัญหาในอนาคต

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