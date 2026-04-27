ปชน. จ่อส่ง ‘ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร’ เป็นผู้สมัคร ลงชิง ผู้ว่าฯ กทม. เตรียมเปิดตัว 5 โมงเย็นวันที่ 5 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชน (ปชน.) ถึงความคืบหน้าการเฟ้นหาตัว ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในนามพรรค ว่า ขณะนี้ใกล้สะเด็ดน้ำแล้ว และจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเวลา 17.00 น. วันที่ 5 พ.ค. ที่มิวเซียมสยาม กทม.

โดยช่วงที่ผ่านมา ผู้บริหารพรรค ได้มีการทาบทามหลายบุคคล ให้มาเป็นผู้สมัครในนามพรรคประชาชน อาทิ น.ส.เพียงพนอ บุญกล่ำ ทนายความ และทีมบริหารประชาชนด้านการปฏิรูปรัฐ นายรวิศ หาญอุตสาหะ ผู้บริหารแบรนด์เครื่องสำอางศรีจันทร์ โดย 2 ชื่อดังกล่าว ยังไม่คลิกหรือลงตัว

นอกจากนี้ พรรคประชาชน มีการทาบทามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เจ้าตัวได้ปฏิเสธคือ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตสส.บัญชีรายชื่อ อดีตรองหัวหน้าพรรค และอดีตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคก้าวไกล

สำหรับผู้ที่ถูกทาบทามแล้ว แต่ยังไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ คือ นายวรภพ วิริยะโรจน์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ ขุนพลเศรษฐกิจคนสำคัญของพรรค และนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาชน ฝ่ายต่างประเทศ

ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ (27 เม.ย.) ได้รับการยืนยันจากทางแกนนำพรรคสีส้ม ว่า ขณะนี้มีความเป็นไปได้เกิน 50% ว่า นายชัยวัฒน์ เป็นผู้มีภาษีมากที่สุดในตัวเลือกที่มี ที่ผู้บริหารพรรค จะเคาะให้เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาชน

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