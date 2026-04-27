กล้าธรรม เตรียมประชุมจัดทัพใหญ่ ธรรมนัส จ่อนั่งหัวหน้าพรรคเอง โยก นฤมล เป็นเหรัญญิก ไผ่ ลิกค์ เลขาฯตามเดิม ส่วน ยศสิงห์ นายทะเบียนพรรค
วันที่ 27 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรุ่งนี้ (28 เม.ย.) เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม. พรรคกล้าธรรม (กธ.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 โดยมีวาระสำคัญการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ครั้งใหญ่ โดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าพรรค ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ ประธานที่ปรึกษาพรรค จะขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค แทนนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ที่จะโยกไปเป็นเหรัญญิกพรรค แทนนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี
ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรค ยังเป็นนายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร เหมือนเดิม ขณะที่ จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ สส.ฉะเชิงเทรา จะขึ้นมาเป็นนายทะเบียนพรรค แทนนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา ที่จะไปเป็นโฆษกพรรค ส่วนนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก เป็นผู้อำนวยการพรรค
ขณะที่รองหัวหน้าพรรค อาทิ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.สงขลา นางบุญยิ่ง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ