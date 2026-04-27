นายกฯ อนุทิน ตั้ง”วีระพงษ์ ประภา” ผู้แทนการค้าสมัยรัฐบาล”แพทองธาร “นั่งที่ปรึกษานายกฯ ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยต่อ

วันที่ 27 เม.ย.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 104/2569 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6 ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ 2 นายชุตินทร คงศักดิ์ และ 3.นายวีระพงษ์ ประภา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2569

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายวีระพงษ์ ประภา เคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) และเคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยรับผิดชอบการเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐอเมริกา

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