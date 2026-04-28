“ยศชนัน” เผย อว. เตรียมดันเปลี่ยนการเผาเป็นพลังงานสร้างรายได้ยั่งยืน เอาสิ่งที่เกษตรกรกำลังจะเผาเอาไปแลกเป็นแผงโซลาร์ โดยใช้เทคโนโลยี
เมื่อเวลา 07.35 น. วันที่ 28 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า เรื่องเกี่ยวกับการเผาขยะ และการเผาวัสดุทางการเกษตร ทางกระทรวง อว. พยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นระบบหมุนเวียน คือ เอาสิ่งที่เกษตรกรกำลังจะเผาเอาไปแลกเป็นแผงโซลาร์ต่างๆ ซึ่งร่วมกับเอกชน โดยใช้เทคโนโลยีของ อว. เพื่อหมุนเวียนกลับเข้ามา จะช่วยให้เกษตรกรมีรายจ่ายลดลง ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ (28 เม.ย.) จะมีการแถลงโครงการดังกล่าว
เมื่อถามว่า เรื่องที่กระทรวง อว.จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ นายยศชนัน กล่าวว่า น่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่ต้องทำให้ทันภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และอีกหลายเรื่องที่ทยอยเข้ามาที่ค่อนข้างเร่งด่วนทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของประชาชน เนื่องจากขณะนี้มีรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงขึ้น
คิดว่าน่าจะมีโครงการดีๆของแต่ละกระทรวงเข้ามา ซึ่งงบประมาณของกระทรวง อว. คาดว่าจะอยู่ในกรอบแบบเดิมอย่างที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ระบุถึงกฎเหล็กไม่เกิน 20% จากเดิม ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง อว.แต่ละปีไม่เหมือนกัน ซึ่งดูตามความเดือดร้อนของประชาชน
แต่ที่ตนพยายามสนับสนุนคือเรื่องเกี่ยวกับ Wellness Ecomomy (ระบบเศรษฐกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ) เพราะการที่เราจะลงทุนเกี่ยวกับงบประมาณ หากทำให้เกิดรายได้ในระยะยาว จะทำให้เกิดความหวังว่าเม็ดเงินที่มาจากภาษีประชาชน จะทำให้กลับมาเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมูลค่าสูงใหม่ๆได้
ซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญ และนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตนดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่อง Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) ที่กระทรวง อว. พยายามทำให้อากาศดี สภาวะทุกอย่างดี โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี อยากให้ทุกคนตระหนักเรื่องน้ำท่วม น้ำแล้ง โดยจะมีการบูรณาการกับหลายกระทรวงที่พยายามเผยแพร่ออกไป และมีเรื่องปุ๋ย ซึ่งเป็นโปรเจคที่ทำร่วมกับสหกรณ์