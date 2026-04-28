เปิดใจ พล.อ.บุญสิน ตั้งใจบวช 1 พรรษา อุทิศบุญแด่ทหารกล้า และประชาชน ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยึดแนวทางเรียบง่ายมุ่งศึกษาธรรม

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2569 พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยภายหลังเข้ากราบ พระเทพวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา) ที่วัดสวนธรรมปีติ เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อกราบลาขออุปสมบท

โดยระบุว่า ภายหลังหลวงปู่รับทราบเจตนา ได้เมตตามอบผ้าไตรจีวรและเครื่องอัฐบริขารให้เป็นสิริมงคล

พล.อ.บุญสิน กล่าวว่า ได้ตั้งใจอุปสมบทเป็นเวลา 1 พรรษา หรือประมาณ 3 เดือน เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ทหารกล้าที่พลีชีพในการปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมถึงประชาชนและกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกสมรภูมิ

โดยเห็นว่าการเสียสละของบุคคลเหล่านี้ล้วนกระทำเพื่อประเทศชาติ ประชาชน และผืนแผ่นดินไทย

ทั้งนี้ การอุปสมบทจะจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ไม่เน้นพิธีการ หลังจากบวชแล้ว ตั้งใจจะมุ่งปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรมวินัย และดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดต่อไป

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