เอกนัฏ ชี้ อัตราค่าไฟใหม่ ถูกลง 20% สำหรับ 20 ล้านครัวเรือน ใช้ไม่เกิน 200 หน่วย ทั้งระบบถูกลง 30-40% แจง ผู้ใช้ 400 หน่วยขึ้นไป ไม่ต้องเหมาจ่าย 5 บาท
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 28 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน กล่าวก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับครัวเรือน โดย 200 หน่วยแรก จะเก็บไม่เกิน 3 บาท 200-400 หน่วย หน่วยละ 3.95 บาท ส่วน 401 หน่วยขึ้นไป คิดอัตราใหม่ 5 บาทต่อหน่วยว่า ที่ผ่านมาที่ค่าไฟแพงขึ้น เพราะเรากำหนดจากค่าเอฟที ตามราคาแก๊สที่นำเข้า
แก๊สแอลเอ็นจีจะเป็นไปตามราคาตลาด เมื่อเกิดปัญหาในตะวันออกกลาง ทำให้ค่าแก๊สขึ้นเป็นเท่าตัว และทำให้ค่าไฟฟ้าแพง เพราะไทยพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากแก๊ส
นายเอกนัฏ กล่าวว่า สูตรค่าไฟใหม่จะทำให้ ค่าไฟถูกลงทั้งระบบ 30-40% ยืนยันว่าการปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ครั้งนี้ เฉพาะสำหรับครัวเรือนของประชาชน ไม่เกี่ยวกับกิจการหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือผู้ใช้ไฟที่เป็นเกษตรกร และไม่เกี่ยวกับผู้ที่ใช้อัตราค่าไฟ แบบมิเตอร์ทีโอยู โดยคำนวณแล้วมีทั้งหมด 23 ล้านครัวเรือน โดยการคำนวน 200 หน่วยแรก จะได้ทุกคน
เมื่อถามว่าขณะนี้ประชาชนยังสับสนว่า สำหรับผู้ใช้ 400 หน่วยขึ้นไป ต้องจ่าย 5 บาททั้งหมด นายเอกนัฏ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่ใช่ ค่าเฉลี่ยค่าไฟในปัจจุบัน ราคา 3.88 บาท คิดคำนวณเหมือนภาษีขั้นบันได ซึ่งในการปรับโครงสร้าง เมื่อใช้เกิน 200 หน่วย ก็จะได้ประโยชน์จากการใช้ไฟ
นายเอกนัฏ กล่าวว่า สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟใน 200 หน่วยแรก จะได้ประโยชน์เต็มๆ และค่าไฟจะลดลง 20% ส่วนผู้ที่ใช้เกิน 200 หน่วย จะได้อานิสงส์จาก 200 หน่วยแรก ซึ่งจะถูกลง 10%
นายเอกนัฏ กล่าวว่า วันนี้จะนำวาระของกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ เข้าที่ประชุมครม. อาทิ การปรับโครงสร้างค่าไฟ และการส่งเสริมการใช้โซล่ารูฟท็อป โดยจะลดขั้นตอนจากเดิมที่ต้องไปติดต่อหลายหน่วยงาน จะให้ไปทีเดียว ใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน พร้อมหาแหล่งเงินทุนผ่อนจ่ายในราคาที่ถูกกว่าจ่ายค่าไฟ ซึ่งไฟที่เกินกว่าที่ใช้ รัฐบาลก็จะรับซื้อแพงกว่าที่ซื้อจากโซล่าฟาร์ม
นอกจากนี้ ยังมีวาระการส่งเสริมการใช้จักรยานไฟฟ้า และจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ผลิตในประเทศไทย และการใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานราชการ ไฟบนพื้นถนน รวมถึงการลดค่าไฟถาวร โดยจะใช้มติ ครม. ไปเร่งเจรจายกเลิกเปลี่ยนสัญญา โครงสร้างค่าไฟฟ้า ที่เป็นสัญญาทาสชั่วนิรันดร์ เพราะไปคำนวณอัตราค่าไฟแพง
และจะลดการพึ่งพาแก๊สในการผลิตไฟฟ้า ด้วยการลดการนําเข้าแก๊สราคาแพง หากเราช่วยกันใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทน ค่าไฟจะถูกลงกับทุกคน
หลังจากนำเรื่องเข้าที่ประชุม ครม.แล้ว พรุ่งนี้ (29 เม.ย.) ตนจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อนำเรื่องทำประชาพิจารณ์ และคาดว่าจะมีมีผลในรอบบิลเดือนมิ.ย.นี้ โดยประชาชนจะจ่ายในอัตราค่าไฟใหม่ สิ้นเดือนมิ.ย.