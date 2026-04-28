นายกฯ พา รมว.กลาโหม สิงคโปร์ กินโจ๊กเจ้าดังบางรัก ก่อนเข้าทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ช่วงเช้าก่อนเดินทางเข้าปฎิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ได้พานายชาง ชุน ซิง รัฐมนตรีประสานงานด้านบริการภาครัฐ และรมว.กลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปรับประทานโจ๊ก ที่ร้านโจ๊กปรินซ์บางรัก

ภายหลังนายชาง ชุน ชิง ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือกับนายกฯเมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ร้านดังกล่าวเป็นร้านโจ๊กเจ้าดัง และเป็นร้านโปรดที่นายกฯ รับประทานเป็นประจำ ภายหลังรับประทานเสร็จสิ้น นายอนุทินเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในเวลา 08.00 น.

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