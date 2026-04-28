“รุทธพล” เผย 29 เม.ย.นี้ รู้ผล พักโทษ “ทักษิณ” ต้องติดกำไล EM-มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ส่วนเรื่องห้ามยุ่งเกี่ยวการเมือง ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 28 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ถึงการพักโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ในวันที่ 29 เม.ย. จะมีการประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรม ที่กระทรวงยุติธรรม ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามกรอบระเบียบ

พล.ต.ท.รุทธพล

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีของนายทักษิณ ไม่ต้องติดกำไล EM ใช่หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า คงมีการสอบถามในที่ประชุมจากกรมคุมประพฤติว่าอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่ต้องติดกำไล EM หรือไม่

เมื่อถามว่า หลังจากพักโทษแล้วจะมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอะไรหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ต้องดูตามระเบียบว่าหากจะไม่ต้องติดกำไล EM จะมีเงื่อนไขอะไรบ้าง รวมถึงเงื่อนไขในการรายงานตัวจะมีอะไรบ้าง ซึ่งเป็นระเบียบของกรมคุมประพฤติ

เมื่อถามอีกว่า ในการประชุมวันที่ 29 เม.ย.นี้ จะรู้ผลสรุปทั้งหมด รวมถึงเรื่องกำไล EM ด้วยหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ถูกต้อง และหลังจากนี้เมื่อทราบผลแล้วก็ไม่ต้องชงไปที่คณะกรรมการชุดใดอีกแล้ว เพราะถือเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงในการพิจารณา

ทักษิณ ชินวัตร

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวถามว่า ไม่ได้มีเงื่อนไขห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใช่หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขในการพิจารณาพักโทษ

 

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